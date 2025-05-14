Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина Кузнецова подала иск к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой-Чумаковой с требованием признать недействительным завещание артиста. Карточка дела опубликована в картотеке судов общей юрисдикции Москвы.

Суть претензий Кузнецовой не раскрывается. Согласно судебным документам, заявление было подано в ноябре 2023 года в Савеловский суд. Он приступил к рассмотрению дела по существу в начале 2024-го, трижды заседания откладывались.

В июле дело было передано в Дорогомиловский суд по территориальной подсудности. Кузнецова подала частную жалобу на это решение, но суд ее отклонил, указав, что ответчица — вдова Шатунова — имеет гражданство Германии, а адрес в Москве, где она была зарегистрирована по месту пребывания на момент подачи иска, не относится к подсудности Савеловского суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

В прошлом году иск о признании завещания Шатунова недействительным подал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. В числе ответчиков указаны вдова Шатунова, его сын и дочь. Следующее судебное заседание по делу назначено на 23 мая.

В марте суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни «Ласкового мая«, которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Продюсер подавал иск к вдове Шатунова, среди третьих лиц была мать Кузнецова.

В августе 2024 года суд Хостинского района Сочи удовлетворил иск семьи Шатунова о признании за ней исключительных прав на 23 песни артиста. В их числе такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер».

Согласно материалам дела, в 2019 году Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на эти музыкальные произведения. После смерти Шатунова в июне 2022 года в результате инфаркта все права по наследству перешли его вдове, дочери и сыну.

Разин в свою очередь утверждал, что в 1992 году заключил с Кузнецовым договор, по которому продюсер получил права на 27 песен, включая 23 спорных. Однако оригинал этого документа представлен не был.

Сергей Кузнецов основал группу «Ласковый май» в 1986 году в Оренбурге, ее солистом вплоть до распада коллектива в 1992 году был Юрий Шатунов. После ухода из группы певец уехал в Германию и получил там образование звукорежиссера, также он занимался сольной карьерой.

Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет. Автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов скончался в ноябре того же года в возрасте 58 лет.