В отношении бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Адель Мухтарову-Казарновскую, которая представляет интересы семьи ныне покойного солиста коллектива — певца Юрия Шатунова.

В результате обращения в следственные органы юрист получила информацию о том, что Разину заочно предъявлено обвинение в присвоении денег, которые автор хитов «Ласкового мая» — композитор и поэт Сергей Кузнецов — должен был получить в качестве лицензионного вознаграждение за исполнение этих песен.

По словам Мухтаровой-Казарновской, следствие считает, что продюсер на протяжении длительного времени получал предназначавшиеся Кузнецову отчисления, пользуясь для этого поддельным договором о передаче ему прав на музыкальные произведения из репертуара «Ласкового мая».

Адвокат уточнила, что Разину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предполагает хищение средств на сумму от 1 млн рублей и более, а также предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Потерпевшей по делу проходит вдова Сергея Кузнецова, добавила Мухтарова-Казарновская.

Группа «Ласковый май» была создана Сергеем Кузнецовым в Оренбурге в 1986 году. Вплоть до распада коллектива, прекратившего свое существование в 1992 году, его бессменным солистом оставался Юрий Шатунов. Покинув группу, певец перебрался в Германию, где выучился на звукорежиссера и занимался сольной карьерой. Он скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт. Через пять месяцев умер и Кузнецов, он был на 10 лет старше Шатунова.

В 2024 году Разин через суд потребовал признать недействительным завещание Шатунова, который передал авторские права на все песни «Ласкового мая» своим наследникам — вдове Светлане, сыну и дочери. Продюсер утверждал, что в 1992 году подписал с Кузнецовым договор о передаче прав на 27 песен, но не смог предъявить этот документ.

Семья Шатунова обратилась в суд с требованием признать за ней исключительные права на 23 песни «Ласкового мая», включая хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». В материалах дела говорилось, что в 2019 году Кузнецов подписал договор об отчуждении исключительных прав на эти произведения в пользу бывшего солиста созданной им группы. Иск родственников певца был удовлетворен.

Тем не менее в 2025 году Разин подал еще один иск — к создателям сериала «Слово пацана», которые использовали песни «Ласкового мая» в качестве саундтрека. Он требовал признать недействительным соответствующее разрешение, которое продюсерам проекта выдала Светлана Шатунова, и требовал выплатить ему 15 млн рублей.

В ноябре 2025 года Разин записал видеообращение, в котором обвинил родственников Шатунова в манипулировании Кузнецовым с целью подписания договора об отчуждении авторских прав. Он утверждал, что находившегося в тяжелом состоянии основателя «Ласкового мая» «использовали — притащили на программу Малахова, якобы в память о Юре Шатунове, а потом заставили подписать завещание на все его творчество».

Продюсер утверждал, что мать Кузнецова подала в суд на вдову Шатунова. Разин также заявил, что подозревает насильственный характер смерти создателя хитов «Ласкового мая»: по его словам, Кузнецова «могли отравить».