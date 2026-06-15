Разрешение нескольким российским НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо пониженного экологического класса может привести к недовольству автовладельцев, поломкам автомобилей и лишним расходам на ремонт. Такое мнение в беседе с RTVI выразил экс-депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

15 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что правительство разрешило некоторым НПЗ производить для внутреннего рынка бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но с показателями, соответствующими стандарту «Евро-3». В частности, допустимое содержание серы в бензине выросло в 15 раз — с 10 до 150 мг/кг, в дизельном топливе — в 35 раз, с 10 до 350 мг/кг. Послабление было введено осенью 2025 года, а в мае 2026 года продлено на новый срок. Мера введена, чтобы стабилизировать внутренний рынок топлива в условиях сокращения предложения на фоне ударов БПЛА по российским НПЗ.

По мнению Лысакова, это решение не устраняет причину проблемы и является лишь временной мерой с негативными последствиями для водителей.

«Это будет, конечно, людей раздражать достаточно сильно, потому что это же не решение проблемы. Мы понимаем, следствием чего является это решение, причина — в постоянных атаках украинской стороны на нефтеперерабатывающие заводы. Вместо того чтобы кардинально решить этот вопрос — усилить защиту НПЗ или предпринять более глобальные действия уже в рамках компетенции Генерального штаба, главнокомандующего, — мы бьем по хвостам. То есть вроде бы делаем удобно для людей, а на самом деле наносим большой вред», — заявил он.

Главную угрозу собеседник RTVI видит в последствиях для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

«Двигателям будет нанесен технический вред, а людям, соответственно, финансовый ущерб», — сказал он.

Отдельно Лысаков, комментируя формулировки в публикации «Ъ», указал на риск того, что топливо низкого качества фактически может продаваться под маркой высококачественного. По оценке эксперта, такие нормы фактически означают обман потребителей.

«То, что я прочитал в “Коммерсанте”, сформулировано не очень удачно. Получается, что под видом “Евро-5” продавать “Евро-3”. Это вообще выглядит как полное лицемерие. И получается, конечно, абсолютный обман потребителей. Не все будут это знать, что для бензина норма серы выросла в 15 раз — с 10 до 150 мг/кг, а для дизельного топлива — в 35 раз — с 10 до 350 мг/кг», — отметил он.

Как считает собеседник RTVI, если такая практика продлится от полугода до года, то многие автомобилисты могут столкнуться с поломками и сокращением ресурса двигателя.

«Конечно, это будет иметь последствия для состояния двигателя через определенное время. Если это продлится минимум полгода — год, то многие “попадут” на ремонт автомобиля, так как будут проблемы и с топливной системой, и системой впрыска, вообще с двигателем, и ресурс уменьшится. Цепочка последствий будет разматываться достаточно прискорбно для автовладельца», — сказал эксперт.

Он также назвал эту меру спорной и допустил, что ее можно рассматривать как способ сохранить прежние объемы продаж топлива, но уже с худшими характеристиками.

«Поэтому, на мой взгляд, это очень спорное решение. Это решение, может быть, [выгодно] для бюджета, то есть возможность продолжать продавать в тех же объемах топливо, но уже с устаревшими характеристиками. Такой директивный переход на топливо худшего качества — а его можно назвать именно так — выглядит очень спорным», — заявил Лысаков.

Автоэксперт посоветовал водителям не выбирать АЗС только из-за более низкой цены и по возможности проверять документы на топливо.

«Поэтому мой совет очень прост: заправляться на проверенных крупных сетевых АЗС, а не на небольших заправках с экзотическими названиями. С учетом того, что крупным НПЗ разрешено производить “Евро-3”, надо смотреть сертификаты. Если речь о фирменном бензине, который выпускается ограниченными партиями, стоит чуть дороже и соответствует стандарту “Евро-5”, выбирать лучше его. В любом случае нужно внимательнее смотреть, чем заправлять машину, потому что угробить двигатель теперь очень легко», — отметил он.

Кроме того, Лысаков усомнился в том, что качество топлива действительно кто-то контролирует, особенно за пределами крупных городов. Он также не исключил, что нынешнее смягчение экологических норм повлечет за собой дальнейшее снижение качества бензина и дизтоплива.

«Если дано добро на “Евро-3”, то там и “Евро-2” пойдет, и до “Евро-0” дойдет — только разреши снизить требования. А потом, еще вопрос — кто будет проверять? Никто не проверяет. И сейчас, к сожалению, контроль фактически отсутствует. В крупных городах еще, может быть, есть относительный контроль, а на трассах, в регионах и провинции, я думаю, не менее 80% топлива, если не больше, — контрафакт», — сказал он.

Схожее мнение высказал в разговоре с «Абзацем» автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, длительное использование топлива стандарта «Евро-3» в современных автомобилях может привести к тому, что из строя выйдут форсунки и катализаторы. «Плюс это засорение и нагар во впускной системе. Ремонт автомобиля среднего или даже бюджетного сегмента стоимостью 2—2,5 миллиона рублей может обойтись под миллион. А если машина дороже, то и сумма будет выше», — добавил он.