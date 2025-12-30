Таганский районный суд Москвы заочно арестовал продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сообщении суда указано, что срок ареста будет исчисляться с момента задержания продюсера на территории России или, экстрадиции из другой страны или пересечения им границы России.

В конце ноября МВД объявило Разина в федеральный розыск. ТАСС ссылкой на правоохранительные органы писал, что он скрывается от следствия в США. Сам продюсер утверждал, что находится в Турции под защитой местных властей.

Разину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие утверждает, что он на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с поэтом и автором хитов «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, чтобы получать средства как владелец прав на композиции. Предварительный ущерб оценивается в 500 млн рублей.

В 2019 году Кузнецов передал права на 27 песен «Ласкового мая», в том числе «Седая ночь», «Белые розы» и «Розовый вечер», солисту группы Юрию Шатунову. После смерти Шатунова в 2022 году суд удовлетворил иск его семьи с требованием признать за ней исключительные права на эти композиции.

Разин позднее пытался добиться признания сделки Кузнецова и Шатунова недействительной, утверждая, что все права на песни принадлежат ему еще с 1992 года после подписания с Кузнецовым договора о передаче прав на 27 песен.

Суд признал этот документ недействительным, в то же время экспертиза подтвердила подлинность соглашения от 2019 года. Продюсер пытался обжаловать это решение, однако в августе текущего года суд в Оренбурге отказал ему в апелляции.

Почерковедческая экспертиза в рамках одного из судебных разбирательств еще в 2016 году установила, что договор, который Разин якобы заключил с Кузнецовым в 1992 году оказался ненастоящим. ТАСС уточняет, что продюсер и его адвокаты несколько раз предъявляли в суде сфабрикованные документы в качестве доказательств.

Сам продюсер в разговоре с телеканалом «Россия 24» обвинения в мошенничестве отверг. Он утверждает, что права ему передал сам Кузнецов и показал копию соответствующего документа с судебным штампом на обратной стороне. Это, по его словам, говорит о подлинности документа.

По данным телеканала продюсера также зарегистрировал в Турции товарный знак «Юрий Шатунов» и подает иски ко всем, кто использует творчество покойного солиста «Ласкового мая».

В 2025 году он подал иск к создателям сериала «Слово пацана», в котором песни группы звучали в качестве саундтрека. Разин потребовал признать незаконным разрешение на использование композиций, которое выдала Светлана Шатунова, и выплатить ему 15 млн рублей.

В декабре того же года Разин сообщил о намерении судиться со стриминговыми сервисами, которые отказались удалять песни Шатунова. Среди них — Apple, Spotify, Amazon, VKontakte и «Яндекс». Сумма иска, по его словам, может составить $300 млн.