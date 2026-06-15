Жители Москвы стали ключевым источником информации о новых схемах мошенничества для проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий города. Об этом в разговоре с ТАСС рассказала руководитель проекта Валентина Шилина.

«Важная составляющая нашей команды — это все-таки жители, это москвичи. Это те люди, которые помогают понять и увидеть эти схемы», — сказала она, назвав обратную связь с горожанами самым ценным источником.

По словам Шилиной, именно отклики аудитории определяют, над чем экспертам проекта работать в первую очередь. Так, на основе вопросов слушателей был создан семинар «Мошенник на ладони: играем и распознаем!». Шилина отметила, что людей чаще всего волнует, как на практике отличить звонок мошенника от настоящего и распознать поддельный сайт.

«Теория — это хорошо, это интересно, но практику никто не отменял», — пояснила руководитель проекта.

На семинаре слушателям предлагают определить, кто на другом конце провода, — по интонации, словам и дикции. Для тренировки эксперты используют в том числе синтезированную речь: участникам дают искусственно созданные записи, в которых нужно разобраться.

Отдельно москвичей учат распознавать мошеннические сайты — разбирают самые распространенные ресурсы и показывают, как искать ошибки, по которым можно понять, стоит ли доверять странице.

Шилина добавила, что команда проекта рассчитывает на истории самих горожан и собирает их в общую «копилку знаний».

«Каждая новая схема — это та, с которой вы еще не столкнулись, и мы стараемся ее предугадать, предупредить», — сказала она.

Онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по Москве. Он помогает горожанам защититься от телефонного и интернет-мошенничества; памятки, рекомендации экспертов, вебинары и лекции доступны на сайте проекта.