Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хёйби приговорен к четырем годам тюремного заключения за два изнасилования и жестокое обращение с бывшей девушкой. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Прокуратура требовала для 29-летнего Хёйби семи лет и семи месяцев тюрьмы, однако суд признал его виновным не по всем пунктам обвинения. По двум другим эпизодам изнасилования он был оправдан.

Всего в деле фигурировали более десятка потерпевших, включая нескольких бывших партнерш Хёйби, а общее количество предъявленных сыну принцессы обвинений достигало 40.

Его бывшая девушка Нора Хаукланд сотрудничала с полицией на протяжении всего расследования. По словам женщины, отношения с Хёйби были для нее «очень сложными психологически», поскольку включали в себя «регулярные словесные оскорбления и контроль».

В ходе семинедельного судебного разбирательства, вызвавшего огромный общественный резонанс в Норвегии, были представлены доказательства наркозависимости Хёйби, видеозаписи сексуальных контактов, сделанные им самим, и более 800 электронных сообщений.

Как установил суд, одно из преступлений было совершено в подвале официальной резиденции наследной семьи в поместье Скаугум.

Хёйби находится под стражей со 2 февраля, когда он был арестован за нарушение судебного запрета на приближение к одной из жертв. Защита неоднократно просила заменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей — в том числе о домашнем аресте в том самом поместье, где были совершены некоторые из преступлений.

Однако все ходатайства были отклонены из-за высокого риска рецидива. Суд также отклонил просьбу Хёйби о временном освобождении, чтобы он мог поддержать свою мать, которая страдает хроническим фиброзом легких и нуждается в трансплантации.

В суде Хёйби жаловался на условия содержания под стражей — в частности, спертый воздух, из-за которого больная мать не могла его навещать.

«Я нахожусь в тюрьме Осло, в изоляции. У меня очень мало человеческого общения. Два или три посещения в неделю. Это очень мало», — возмущался он.

Защита Хёйби просила оправдать его по самым тяжким обвинениям, признавая при этом вину по менее значительным пунктам, включая перевозку марихуаны и угрозы. Сам осужденный ранее признался в наличии психических расстройств, которые якобы начались у него еще в подростковом возрасте.

Его адвокаты также указывали на травлю со стороны норвежских СМИ, которые, по их словам, преследовали Хёйби с детства.

Семья наследного принца, включая принцессу Метте-Марит, старалась дистанцироваться от скандала. Перед Рождеством она призналась, что ее больше всего огорчает критика в адрес их родительских решений.

«То, что меня больше всего беспокоит, так это критика того, как мы, родители, справлялись с ситуацией. Что мы не воспринимали это серьезно», — сказала она.

Наследник престола Хокон также публично призвал довериться правосудию.

Мариус Борг Хёйби родился 13 января 1997 года. На момент помолвки его матери с принцем Хоконом мальчику было около трех лет. Он воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом. В отличие от них, Хейби не выполняет никакой официальной общественной роли, не имеет титулов и не претендует на престол. Недавно он стал жить отдельно от матери и ее новой семьи — в особняке на территории их поместья в Скаугуме (Аскер).

Первое уголовное дело против Хёйби завели в августе 2024 года, когда он ворвался в квартиру своей 20-летней бывшей девушки, разгромил помещение и ударил хозяйку. Пострадавшую госпитализировали с диагнозом «сотрясение мозга».

На допросе Хёйби сознался в содеянном и принес извинения. Причиной своего поведения он назвал употребление алкоголя и запрещенных препаратов, подчеркнув, что это его не оправдывает.

После этого на сына кронпринцессы завели еще несколько дел, но многие из них были закрыты — например, по обвинению в сексуальном насилии над 29-летней Юлианой Снеккестад, с которой он когда-то встречался.

Не получило хода и дело об инциденте в Скаугуме 26 сентября 2024 года, которое следствие квалифицировало как «изнасилование без полового акта». Потерпевшая изменила показания и заявила, что не чувствует себя жертвой.

Были прекращены также расследования по двум другим эпизодам — предполагаемому нападению в Тёнсберге в 2021 году и «изнасилованию без полового акта» 20-летней девушки осенью 2024 года в Сандефьорде.