Старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит — 27-летний Мариус Борг Хейби — арестован по делу об изнасиловании, сообщает местная вещательная корпорация NRK.

По данным NRK, Хейби был задержан вечером 18 ноября в одном из районов Осло. В момент задержания он якобы находился в автомобиле вместе с потерпевшей. Как отмечает VG, сейчас молодой человек помещен под стражу — мера заключения для него пока не избрана.

Хейби предъявлены обвинения в сексуализированном насилии против девушки, которая была без сознания или по другим причинам не могла оказать сопротивление. По информации NRK, потерпевшей 20 лет — до этого инцидента она не была знакома с Хейби. Адвокат девушки заявил, что ее допросили. Правозащитник подчеркнул, что у нее сейчас тяжелые времена.

Представитель пресс-службы Дворца Симен Ловберг заявил VG, что комментариев по поводу ареста Хейби у них нет. Менеджер по коммуникациям Гури Варпе уточнила, что они не могут комментировать это дело. Представитель службы безопасности Норвегии (PST) Эйрик Веум сообщил, что им известно об аресте.

Воздействие алкоголя и запрещенных веществ

В начале августа Хейби были предъявлены обвинения в причинении телесных повреждений и материального ущерба. Тогда пострадавшая позвонила в полицию и заявила, что сын Метте-Марит нанес ей физический и психологический ущерб: ее квартира была разгромлена, а сама она госпитализирована в больницу с сотрясением мозга.

В результате Хейби был задержан и провел под стражей 30 часов. Журналисты выяснили, что между пострадавшей и сыном принцессы Норвегии были некие отношения.

Позднее Хейби принес публичные извинения пострадавшей и заявил, что в момент произошедшего находился под воздействием алкоголя и запрещенных веществ. Он отмечал, что его зависимости не оправдывают содеянного, а девушка «не заслужила ни того, что произошло той ночью, ни давления со стороны как норвежской, так и зарубежной прессы после».

В сентябре Хейби вновь арестовали — на этот раз за нарушение судебного запрета. Кроме того, обвинения против него выдвинули еще несколько девушек. Однако Хейби не признал свою вину.

«За 17 лет работы адвокатом по защите я никогда не сталкивался и не слышал об аресте на такой хлипкой фактической и юридической основе», — говорил его адвокат.

Мариус Борг Хейби родился 13 января 1997 года. На момент помолвки ее матери с принцем Хоконом мальчику было около трех лет. Он воспитывался вместе со своими сводными братьями и сестрами — принцессой Ингрид Александрой (20 лет) и принцем Сверре Магнусом (18 лет). В отличие от них, Хейби не занимает никакой официальной общественной роли. Также у Хейби нет титулов, и он не претендует на престол.