Старшему сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит — 28-летнему Мариусу Боргу Хейби — предъявили обвинения в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, нанесении телесных повреждений и других преступлениях, пишет Dagbladet. При этом полиция Осло решила не арестовывать молодого человека, чем спровоцировала негодование общественности.

Расследование дела, в котором фигурирует «двузначное число» предполагаемых жертв, продолжалось несколько месяцев. В 2024 году Хейби несколько раз арестовывали по обвинениям в изнасиловании, причинении телесных повреждений и нанесении материального ущерба. В этот раз его решили не помещать под стражу: он останется на свободе до суда, если таковой состоится.

Комментируя решение не арестовывать Хейби, полицейский следователь Андреас Крушевски пояснил, что оно было принято с учетом оценки обстоятельств и учитывает отсутствие риска утраты доказательств. В ноябре 2024 года, когда такой риск существовал, сына кронпринцессы брали под стражу, напомнил представитель полиции. Кроме того, по его словам, содержание под стражей обычно применяется для предотвращения повторных преступлений, но в нынешней ситуации правоохранительные органы уверены, что рецидива не будет.

Крушевски добавил, что Хейби был приглашен на допрос, в ходе которого сотрудничал со следствием. В качестве доказательств в деле фигурируют его текстовые сообщения, свидетельские показания и улики, добытые в ходе обысков. С мая 2025 года сына кронпринцессы допрашивали 14 раз.

Мариус Борг Хейби родился 13 января 1997 года. На момент помолвки его матери с принцем Хоконом мальчику было около трех лет. Он воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом. В отличие от них, Хейби не выполняет никакой официальной общественной роли, не имеет титулов и не претендует на престол. Недавно он стал жить отдельно от матери и ее новой семьи — в особняке на территории их поместья в Скаугуме (Аскер).

На пресс-конференции следователь уточнил, что Хейби вменяют:

один случай изнасилования с совершением полового акта,

два «изнасилования без полового акта»,

четыре эпизода насильственных действий сексуального характера и два эпизода по статье о нанесении телесных повреждений,

четыре эпизода «сексуально оскорбительного поведения»,

один эпизод домашнего насилия,

угрозы,

пять нарушений судебного запретительного приказа,

преследование сотрудника полиции,

пять нарушений ПДД.

Среди потерпевших — 28-летняя бывшая девушка Хейби Нора Хаукланд. Ее адвокат Джон Кристиан Элден рассказал, что она сотрудничала с полицией на протяжении всего расследования. По словам женщины, отношения с сыном кронпринцессы были для нее «очень сложными психологически», поскольку включали в себя «регулярные словесные оскорбления и контроль».

«Я не могу вдаваться в подробности о количестве жертв, кроме подтверждения того, что это двузначное число», — сказал спикер полицейского управления Осло.

Адвокат Хейби Петар Секулич заявил, что сын кронпринцессы «абсолютно серьезно относится к обвинениям, но не признает вину по большинству эпизодов, особенно касающихся сексуального насилия и надругательства». В королевском дворце не давали комментариев.

Хейби впервые арестовали 4 августа 2024 года по обвинению в домашнем насилии в отношении 20-летней бывшей девушки, квартиру которой он разгромил, а ее саму ударил — так, что она была госпитализирована с сотрясением мозга. Сын кронпринцессы дал признательные показания и принес извинения, заявив, что находился под воздействием алкоголя и запрещенных веществ, но это его не оправдывает. С тех пор на него завели еще несколько дел, но некоторые из них уже прекращены.