Старшему сыну норвежской кронпринцессы Метте-Марит — 28-летнему Мариусу Боргу Хейби — предъявили обвинения в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, нанесении телесных повреждений и других преступлениях, пишет Dagbladet. При этом полиция Осло решила не арестовывать молодого человека, чем спровоцировала негодование общественности.
Расследование дела, в котором фигурирует «двузначное число» предполагаемых жертв, продолжалось несколько месяцев. В 2024 году Хейби несколько раз арестовывали по обвинениям в изнасиловании, причинении телесных повреждений и нанесении материального ущерба. В этот раз его решили не помещать под стражу: он останется на свободе до суда, если таковой состоится.
Комментируя решение не арестовывать Хейби, полицейский следователь Андреас Крушевски пояснил, что оно было принято с учетом оценки обстоятельств и учитывает отсутствие риска утраты доказательств. В ноябре 2024 года, когда такой риск существовал, сына кронпринцессы брали под стражу, напомнил представитель полиции. Кроме того, по его словам, содержание под стражей обычно применяется для предотвращения повторных преступлений, но в нынешней ситуации правоохранительные органы уверены, что рецидива не будет.
Крушевски добавил, что Хейби был приглашен на допрос, в ходе которого сотрудничал со следствием. В качестве доказательств в деле фигурируют его текстовые сообщения, свидетельские показания и улики, добытые в ходе обысков. С мая 2025 года сына кронпринцессы допрашивали 14 раз.
Мариус Борг Хейби родился 13 января 1997 года. На момент помолвки его матери с принцем Хоконом мальчику было около трех лет. Он воспитывался вместе со сводными братьями и сестрами — принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом. В отличие от них, Хейби не выполняет никакой официальной общественной роли, не имеет титулов и не претендует на престол. Недавно он стал жить отдельно от матери и ее новой семьи — в особняке на территории их поместья в Скаугуме (Аскер).
На пресс-конференции следователь уточнил, что Хейби вменяют:
- один случай изнасилования с совершением полового акта,
- два «изнасилования без полового акта»,
- четыре эпизода насильственных действий сексуального характера и два эпизода по статье о нанесении телесных повреждений,
- четыре эпизода «сексуально оскорбительного поведения»,
- один эпизод домашнего насилия,
- угрозы,
- пять нарушений судебного запретительного приказа,
- преследование сотрудника полиции,
- пять нарушений ПДД.
Среди потерпевших — 28-летняя бывшая девушка Хейби Нора Хаукланд. Ее адвокат Джон Кристиан Элден рассказал, что она сотрудничала с полицией на протяжении всего расследования. По словам женщины, отношения с сыном кронпринцессы были для нее «очень сложными психологически», поскольку включали в себя «регулярные словесные оскорбления и контроль».
«Я не могу вдаваться в подробности о количестве жертв, кроме подтверждения того, что это двузначное число», — сказал спикер полицейского управления Осло.
Адвокат Хейби Петар Секулич заявил, что сын кронпринцессы «абсолютно серьезно относится к обвинениям, но не признает вину по большинству эпизодов, особенно касающихся сексуального насилия и надругательства». В королевском дворце не давали комментариев.
Хейби впервые арестовали 4 августа 2024 года по обвинению в домашнем насилии в отношении 20-летней бывшей девушки, квартиру которой он разгромил, а ее саму ударил — так, что она была госпитализирована с сотрясением мозга. Сын кронпринцессы дал признательные показания и принес извинения, заявив, что находился под воздействием алкоголя и запрещенных веществ, но это его не оправдывает. С тех пор на него завели еще несколько дел, но некоторые из них уже прекращены.
- В частности, полиция закрыла дело о сексуальном насилии в отношении другой бывшей девушки Хейби — 29-летней Юлианы Снеккестад. Через своего адвоката она заявила журналистам, что разочарована этим решением.
- Еще одно закрытое дело касалось инцидента, который произошел в Скаугуме 26 сентября 2024 года и был квалифицирован как «изнасилование без полового акта». Предполагаемая жертва пересмотрела свои показания и заявила, что не считает себя пострадавшей, после чего с Хейби сняли обвинения по этому пункту.
- Кроме того, было прекращено следствие по делам о нападении, предположительно совершенном в 2021 году в Тёнсберге, и об «изнасиловании 20-летней девушки без полового акта» осенью 2024 года в Сандефьорде.
- Также полиция закрыла дело об изнасиловании, которое якобы произошло в 2014 или 2015 году. Представлявший интересы жертвы адвокат Хеге Саломон сообщил, что расследование прекратили из-за «состояния доказательств», но они с клиенткой намерены обжаловать это решение.
- И, наконец, было закрыто дело о «сексуально оскорбительном поведении» Хейби в отношении неназванной женщины. Никакой информации о нем полиция не сообщала — за исключением того, что ему не дали ход из-за отсутствия веских доказательств.