Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «какой-то ошибкой» открытое письмо кинорежиссера Александра Сокурова о «систематических цензурных запретах» со стороны Минкульта. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Бесогон».
«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — говорится в ответе Михалкова.
Режиссер отметил, что комментирует письмо Сокурова по просьбе журналистов. Он поздравил мэтра с 75-летием и выразил надежду, что озабоченность юбиляра судьбой российского кино будет услышана властями.
В день рождения Сокуров анонсировал в телеграм-канале публикацию письма Михалкову, которое еще в апреле передал ему на Московском международном кинофестивале (ММКФ) через программного директора Ивана Кудрявцева.
«Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», — пояснил кинорежиссер в «предуведомлении».
Сокуров заявил, что киностудия «Ленфильм» находится «под давлением и воздействием в том числе московских административных и кинематографических деятелей». Обращаясь к Михалкову, он также написал, что «шаг за шагом устраняются ваши конкуренты, в том числе и в Санкт-Петербурге».
«Не знаю, осознаете ли вы, в каком бедственном положении находится киноиндустрия России как федеративного государства. Возможно, проблемы российского и русского кино тяжело увидеть через райские кущи московской кинодеятельности», — написал Сокуров.
Он сообщил, что решил придать огласке содержание письма, изначально носившего личный характер, поскольку спустя два месяца ответа от Михалкова так и не последовало.
«Вашего ответа не последовало. Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. Но сегодня, по истечении такого срока, содержание письма перестало быть личным обращением», — пояснил кинодеятель.
Как рассказал Сокуров, он неоднократно говорил президенту РФ «о тяжелом положении кинематографа России» и в личном общении, и на совете по развитию гражданского общества и правам человека.
«К сожалению, конкретных системных решений принято не было», — констатировал он.
Текст письма Сокуров опубликовал отдельно. К нему он приложил «неполный» список из 37 российских фильмов, которые, по данным на апрель 2026 года, были запрещены к показу Минкультом. Среди них — его собственный фильм «Сказка» 2022 года, которому отказались выдать прокатное удостоверение в октябре 2023-го.
«К сожалению, последние несколько лет систематические цензурные запреты в мой адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. К сожалению, с подобной проблемой сталкиваюсь не только я», — говорится в письме Сокурова.
Он заявил, что, по его мнению, «никто в России не располагает такими властными возможностями», как Михалков.
«Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы вам очень благодарен», — заключил Сокуров.
Михалков в своем комментарии объяснил, что не ответил на первое письмо, потому что кинорежиссер сам признается, что не ждал этого ответа.
«Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем», — добавил он.
В заключение Михалков выразил надежду, что, если Сокуров по его совету обратится к реальным руководителям государства, то «теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать».
Как напоминает «Коммерсантъ», накануне ММКФ Сокуров получил приглашение от Михалкова приехать на фестиваль за специальным призом «За вклад в мировой кинематограф». Однако на церемонии закрытия ни один из двоих деятелей не присутствовал, а приз так и не был вручен.
Сокуров предположил, что награждать его просто «передумали» и что «это для нас привычно». Пресс-служба ММКФ, в свою очередь, заявила, что оргкомитет и дирекция не принимали решения о вручении такого приза.
Никита Михалков является президентом ММКФ, председательствует в Союзе кинематографистов России и Российском фонде культуры, а также состоит в Совете при президенте РФ по культуре и искусству.
В январе 2026 года Александра Сокурова исключили из правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии. Сам режиссер объяснил это ротацией и назвал решение об исключении правильным, потому что, по его словам, он никогда не принимал участия в работе этого органа. Сокуров остается в составе Совета СПЧ при президенте России.