Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «какой-то ошибкой» открытое письмо кинорежиссера Александра Сокурова о «систематических цензурных запретах» со стороны Минкульта. Об этом он написал в своем телеграм-канале «Бесогон».

«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — говорится в ответе Михалкова.

Режиссер отметил, что комментирует письмо Сокурова по просьбе журналистов. Он поздравил мэтра с 75-летием и выразил надежду, что озабоченность юбиляра судьбой российского кино будет услышана властями.

В день рождения Сокуров анонсировал в телеграм-канале публикацию письма Михалкову, которое еще в апреле передал ему на Московском международном кинофестивале (ММКФ) через программного директора Ивана Кудрявцева.

«Я обратился к вам, поскольку признаю: вы являетесь одним из руководителей российского государства и, находясь в этом статусе, не можете не нести ответственность за действия государственных органов и их последствия», — пояснил кинорежиссер в «предуведомлении».

Сокуров заявил, что киностудия «Ленфильм» находится «под давлением и воздействием в том числе московских административных и кинематографических деятелей». Обращаясь к Михалкову, он также написал, что «шаг за шагом устраняются ваши конкуренты, в том числе и в Санкт-Петербурге».

«Не знаю, осознаете ли вы, в каком бедственном положении находится киноиндустрия России как федеративного государства. Возможно, проблемы российского и русского кино тяжело увидеть через райские кущи московской кинодеятельности», — написал Сокуров.

Он сообщил, что решил придать огласке содержание письма, изначально носившего личный характер, поскольку спустя два месяца ответа от Михалкова так и не последовало.

«Вашего ответа не последовало. Было бы неправдой сказать, что я ожидал ответа. Но сегодня, по истечении такого срока, содержание письма перестало быть личным обращением», — пояснил кинодеятель.

Как рассказал Сокуров, он неоднократно говорил президенту РФ «о тяжелом положении кинематографа России» и в личном общении, и на совете по развитию гражданского общества и правам человека.

«К сожалению, конкретных системных решений принято не было», — констатировал он.

Текст письма Сокуров опубликовал отдельно. К нему он приложил «неполный» список из 37 российских фильмов, которые, по данным на апрель 2026 года, были запрещены к показу Минкультом. Среди них — его собственный фильм «Сказка» 2022 года, которому отказались выдать прокатное удостоверение в октябре 2023-го.

«К сожалению, последние несколько лет систематические цензурные запреты в мой адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. К сожалению, с подобной проблемой сталкиваюсь не только я», — говорится в письме Сокурова.

Он заявил, что, по его мнению, «никто в России не располагает такими властными возможностями», как Михалков.

«Если вы сочтете возможным помочь вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы вам очень благодарен», — заключил Сокуров.

Михалков в своем комментарии объяснил, что не ответил на первое письмо, потому что кинорежиссер сам признается, что не ждал этого ответа.

«Согласитесь, зачем писать человеку, который от тебя не ждет этих писем», — добавил он.

В заключение Михалков выразил надежду, что, если Сокуров по его совету обратится к реальным руководителям государства, то «теперь он этого ответа с нетерпением будет ждать».

Как напоминает «Коммерсантъ», накануне ММКФ Сокуров получил приглашение от Михалкова приехать на фестиваль за специальным призом «За вклад в мировой кинематограф». Однако на церемонии закрытия ни один из двоих деятелей не присутствовал, а приз так и не был вручен.

Сокуров предположил, что награждать его просто «передумали» и что «это для нас привычно». Пресс-служба ММКФ, в свою очередь, заявила, что оргкомитет и дирекция не принимали решения о вручении такого приза.