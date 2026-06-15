В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола достигло 782, скончался 181 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в соцсети X.

Реальное количество заболевших может быть выше, поскольку вспышка была официально подтверждена 15 мая, хотя, по мнению специалистов, она началась на несколько недель раньше. Доля отслеженных контактов составляет всего 56%, что значительно меньше показателя прошлой недели.

Нынешняя эпидемия вызвана редким штаммом Бундибуджио. В отличие от штамма Заир, который был причиной 16 предыдущих вспышек в Конго, от этого варианта вируса пока нет утвержденной вакцины или одобренного лечения.

По данным местного Минздрава, 56 человек выздоровели, а уровень смертности в текущей вспышке достигает 23%. Основной очаг заражения находится в восточной провинции Итури, на которую приходится более 90% всех случаев. Отдельные заболевшие зафиксированы также в провинциях Северное Киву и Южное Киву. Кроме того, вирус распространился на территорию соседней Уганды.

Ситуацию осложняет тяжелая гуманитарная обстановка. Около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженных конфликтов в Итури. Люди постоянно перемещаются между густыми лесами и отдаленными деревнями, куда медикам требуется добираться несколько дней, что делает отслеживание контактов крайне затруднительным.

Дополнительные сложности создают тысячи старателей, которые кочуют между удаленными шахтами в богатом полезными ископаемыми регионе.

Сдерживанию эпидемии также мешают нападения на медицинских работников, недоверие со стороны части местного населения и продолжающиеся боевые действия в очагах заражения.

Накануне США объявили об отправке своих военных специалистов в Кению на строительство 50-местного карантинного центра для депортируемых мигрантов с Эболой. Против этого проекта активно протестует местное население. Жертвами столкновений в ходе протестных акций уже стали три человека.