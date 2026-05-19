Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК). RTVI рассказывает, что известно о заболевании и есть ли риски для других стран, включая Россию.

Что случилось

В провинции Итури Демократической Республики Конго 91 человек умер от лихорадки Эбола. Первой заболевшей могла стать медсестра — симптомы у нее проявились 24 апреля, но вспышку подтвердили только спустя три недели.

Всего в стране зафиксировали более 350 случаев заражения, заявил министр здравоохранения ДРК Сэмюэль Роджер Камба. Еще 49 пациентов проходят лечение в Буниа и Монгвалу — эти города стали основными центрами эпидемии. Здесь, а также в Рампара, строят дополнительные медико-санитарные зоны для увеличения мощностей.

Очаги инфекции уже зарегистрированы и в соседней Уганде — в Кампале у двух прибывших из ДРК людей лабораторные тесты подтвердили Эболу, один из пациентов скончался.

Ситуация в ДРК осложняется тем, что в регионе активно действуют вооруженные группировки. Из-за гражданской войны в стране более 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома — в таких условиях риски распространения инфекции выше из-за критического снижения уровня жизни перемещенного населения, а также более высокого уровня миграции.

Роспотребнадзор по просьбе Уганды отправит в страну группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования и помощи в борьбе с лихорадкой. Также российская сторона обещает оказать материально-техническую помощь угандийским коллегам: передать тесты для диагностики Эболы, которые разработаны и применяются в России.

Что известно об Эболе

Вирус Эбола впервые зарегистрировали в 1976 году в Судане и Демократической Республике Конго. Одна из вспышек пришлась на берег реки Эбола, от которой вирус и получил свое название. Обычно вирус поражает животных, в частности рукокрылых (например, летучих мышей).

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК и Уганде вызвана вирусом Бундибуджио — это один из трех известных возбудителей лихорадки Эбола. Этот вирус мало изучен, ранее он вызвал только две вспышки заболевания — в 2007 и в 2012 году. Тогда смертность составила около 30%.

Как передается Эбола и чем лечится

Вирус передается при тесном контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированных животных и людей. В частности, риск заражения высок, если человек с нарушениями кожных покровов или слизистой оболочки взаимодействовал с зараженными жидкостями организма.

Среди симптомов Эболы — лихорадка, сильная слабость, мышечные боли, головная боль и боль в горле. После этого обычно начинается рвота, диарея, сыпь, а также нарушение функции почек и печени, в некоторых случаях — кровотечения. В среднем симптомы могут проявляться в промежутке от двух до 21 дня с момента заражения. Средний коэффициент летальности, по данным ВОЗ, составляет около 50%.

Вакцины от вируса Бундибуджио не существует, специфического лечения также нет, однако есть экспериментальные методы. Также есть вероятность того, что тесты для определения этого вида вируса не очень эффективны, однако более совершенные лабораторные методы позволяют выявить заболевание и возбудитель. Лечение в основном симптоматическое — пациентам снимают жар и болевой синдром, поддерживают в норме уровень жидкости и кровяного давления в организме, а также не допускают развития других инфекций параллельно.

Что такое ЧС международного значения

ЧС международного значения (PHEIC) — это сигнал Всемирной организации здравоохранения о том, что произошло необычное событие в области здравоохранения, которое может распространиться на другие страны и требует скоординированного международного ответа.

Такой режим активирует следующие механизмы:

усиление контроля на границах;

повышение внимания к диагностике;

координация между национальными органами здравоохранения;

соблюдение единых рекомендаций по профилактике и лечению.

Эбола уже становилась причиной объявления режима ЧС международного значения. Он действовал в 2014-2016 годах во время вспышки западноафриканской Эболы. Тогда было инфицировано 28,6 тыс. человек, это было самым масштабным распространением Эболы в истории наблюдений. При этом за пределы Западной Африки вспышки практически не выходили — за пределами африканского континента были единичные случаи заболевания, которые фиксировали у приехавших из Западной Африки или медицинских работников и волонтеров.

Аналогичные меры принимались из-за эпидемий птичьего гриппа H5N1 в 2023 году, COVID-19 в 2020 году и лихорадки Зика в 2016 году. При этом объявление режима ЧС международного значения не означает начало пандемии.

Риски для России и мира

ВОЗ считает, что эпидемия Эболы, вспыхнувшая в Уганде и ДРК, может представлять угрозу для соседних стран. В частности, под угрозой население Уганды, где уже есть зафиксированные случаи заболевания и одна смерть, а также Южного Судана и Руанды. Эти страны находятся в зоне риска из-за тесных торговых и транспортных связей с ДРК.

В России риска распространения лихорадки Эбола нет, считают в Роспотребнадзоре. Во всех пунктах пропуска действует усиленный санитарно-карантинный контроль.