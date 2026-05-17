Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения (PHEIC) из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Роспотребнадзор выступил с заявлением, в котором оценил риск распространения заболевания в России. Подробности о новой вспышке Эболы — в материале RTVI.

Что известно о новой вспышке Эболы в Африке

«Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками <…> настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — говорится в заявлении ВОЗ.

Режим чрезвычайной ситуации — второй по уровню тревоги. Выше него лишь уровень пандемии, но пока речь идет не о ней, а об эпидемии, подчеркивают в ВОЗ. Там также отметили, что «существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения» заболевания.

По данным ВОЗ, очаг инфекции находится в трех районах конголезской провинции Итури на востоке страны — Буниа, Рвампара и Монгбвалу. Зафиксированы восемь лабораторно подтвержденных случаев и 246 предположительных, а также 80 случаев смертей, предположительно связанных с Эболой.

В столице Уганды Кампале 15 и 16 мая были зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом у лиц, прибывших из Конго, один из них — со смертельным исходом. Еще один подтвержденный случай выявили в Киншасе у человека, вернувшегося из Итури.

Нынешняя вспышка вызвана штаммом вируса Bundibugyo (Бундибугио), следует из заявления ВОЗ. Как отмечает организация, одобренных вакцин или методов лечения от него не существует, в отличие от наиболее распространенного штамма Ebola Zaire (Эбола — Заир).

Реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше официальных данных, ситуация представляет собой угрозу в сфере здравоохранения для других стран (Итури имеет границу с Угандой и Южным Суданом), предупреждает ВОЗ. Организация указала на высокий уровень положительных тестов и рост числа сообщений о подозрительных случаях.

Ситуация также осложняется сохраняющейся в регионе нестабильностью, гуманитарным кризисом, высокой мобильностью населения и наличием большого числа неофициальных медицинских учреждений. Эти факторы усугубляют риск распространения заболевания, как во время крупной эпидемии лихорадки Эбола в провинциях Северный Киву и Итури в 2018-2019 годах.

ВОЗ рекомендовала Конго и Уганде усилить эпидемиологический контроль, а также призвала соседние страны подготовить системы быстрого реагирования и усилить наблюдение на границах. В то же время организация выступила против закрытия границ и ограничений на международную торговлю и поездки, отметив, что подобные меры «не имеют научного обоснования» и могут способствовать распространению заболевания через неконтролируемые маршруты пересечения границы.

Министр здравоохранения ДРК Самуэль Роже Камба объявил о вспышке Эболы в стране 15 мая. Первой заболевшей стала медсестра из Буниа, которая умерла несколько дней назад. В соседней Уганде умер 59-летний мужчина, прибывший из Конго, у него была высокая температура и затрудненное дыхание. У обоих умерших был выявлен штамм Bundibugyo.

Bundibugyo — один из штаммов вируса Эбола, впервые идентифицированный после вспышки в районе Бундибугио в Уганде в 2007 году. Тогда были выявлены 131 случай заболевания и 42 случая смерти (показатель смертности составил 32%). Bundibugyo считается менее летальным, чем другие штаммы Эболы. Уровень смертности при нем достигает 50%, заявил министр здравоохранения ДРК Самуэль Роже Камба.

Власти ДРК отчитались о введении в Итури жестких санитарно-карантинных мер. На трассах, ведущих в Буниа из зараженных районов, были развернуты мобильные медицинские кордоны. Все транспортные средства останавливаются, проводится медицинский осмотр водителей и пассажиров. В аэропорту Буниа был введен режим особого эпидемиологического контроля, на его территории развернуты палатки, куда направляются пассажиры с кашлем и насморком.

Текущая вспышка стала уже 17-й эпидемией Эболы в Конго. Предыдущая произошла в августе 2025 года, тогда умерли 45 человек. Самая масштабная вспышка в ДРК длилась с 2018 по 2020 год, тогда было зафиксировано около 2,3 тыс. смертей. Всего за последние 50 лет от этого заболевания в Африке умерли около 15 тыс. человек.

Риск распространения Эболы в России

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует, ситуация находится на контроле. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Кроме того, применяется система «Периметр» для оценки и минимизации рисков.

Роспотребнадзор отметил, что ведомство сотрудничает со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

«На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения», — сказано в сообщении.