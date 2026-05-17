Представители администрации президента США Дональда Трампа призывали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) активнее участвовать в конфликте с Ираном и предлагали им захватить иранский остров Лаван в Персидском заливе, сообщила газета The Telegraph со ссылкой источники.

По данным собеседников издания, взять под контроль остров Лаван властям ОАЭ рекомендовали «некоторые люди» из окружения Трампа.

«Идите и захватите их! Это будут войска ОАЭ, а не США» — процитировал источник призыв американской стороны.

Остров Лаван был подвергнут тайным ударам со стороны ОАЭ в начале апреля, рассказал газете бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Трампа. По его утверждению, удары были нанесены по крупному нефтеперерабатывающему заводу, в результате большая часть его мощностей была выведена из строя.

О том, что ОАЭ нанесли тайные удары по целям в Иране, в том числе по НПЗ на острове Лаван, ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тем самым Эмираты оказались непосредственно втянуты в конфликт, отметили собеседники издания. По их словам, США не возражали и молчаливо приветствовали участие ОАЭ в нанесении ударов.

Как отмечает The Telegraph, информация о призывах американцев к активизации роли ОАЭ в конфликте на Ближнем Востоке появилась на фоне возросшей решимости страны противостоять иранским атакам и укрепления их связей с Израилем. В частности, Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Эмираты пытались убедить соседние государства Персидского залива, в том числе Саудовскую Аравию и Катар, принять участие в скоординированном военном ответе на удары Ирана, но получили отказ.

Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил, что ОАЭ были напрямую вовлечены в американо-израильскую военную операцию против Ирана. В эмиратском внешнеполитическом ведомстве отвергли утверждения Тегерана о том, что страна оказывала активную поддержку США и Израилю, и осудивли «попытки, нацеленные на то, чтобы оправдать иранские террористические атаки против ОАЭ» и других стран.

В апреле Axios сообщил, что в начале конфликта с Ираном власти Израиля тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПРО «Железный купол».

По данным Минобороны ОАЭ, с начала иранских атак эмиратские системы ПВО перехватили более 550 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и свыше 2,2 тыс. беспилотников. В результате ударов погибли три человека, 227 получили ранения.