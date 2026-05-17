Необычную находку обнаружили исследователи в Таиланде — останки крупнейшего из известных динозавров Юго-Восточной Азии. Нагатитан, представитель группы зауроподов (Nagatitan chaiyaphumensis), был травоядным и безобидным, но сумел дожить до конца эры динозавров 66 миллионов лет назад. О научной сенсации рассказал Spiegel online.

Окаменелости динозавра нашел житель северо-восточной тайской провинции Чайяпхум. Доисторический зверь пасся в этих краях вдоль реки в теплом и засушливом регионе субтропического климата около 113 миллионов лет назад.

Нагатитан — это динозавр с длинной шеей, длинным хвостом и маленькой головой. Травоядный гигант достигал 27 метров в длину и весил 25 — 28 тонн, то есть больше, чем четыре взрослых самца слона вместе взятые.

Исследователи установили, что нагатитан обитал бок о бок с летающими рептилиями, птерозаврами, и с другими видами динозавров. Среди них был, например, самый крупный хищник — плотоядный динозавр, родственник гигантского африканского кархародонтозавра, длиной восемь метров и весом примерно 3,5 тонны. Не говоря уже о том, что местные реки кишели крокодилами и пресноводными акулами.

В таких условиях беззащитные детеныши нагатитанов имели все шансы быть съеденными. Поэтому природа предусмотрела, чтобы они, едва вылупившись, принимались очень быстро расти.

Как рассказал соавтор исследования Пол Апчерч, хищники оставляли повзрослевших зауроподов в покое из страха быть раздавленными.

В Юго-Восточной Азии известно немного зауроподов, и нагатитаны — самые крупные и геологически молодые из них. Они появились около 140 миллионов лет назад и были единственными, кто дожил до конца эры динозавров 66 миллионов лет назад.

В других частях света встречаются и другие зауроподы, еще более крупные, например, аргентинозавр и патаготитан в Южной Америке, достигавшие более 30 метров в длину.