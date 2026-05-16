Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщил Кремль 16 мая.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

«С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона», — говорится в сообщении.

Оба лидера выразили обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, отметил Кремль. Стороны также условились о продолжении активных двусторонних контактов.

Кроме того, Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте российско-украинского конфликта.

5 мая Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен пленными по формуле «205 на 205».