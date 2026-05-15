Россия и Украина провели обмен пленными: Москва вернула 205 военнослужащих, а Киеву передали 205 бойцов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны.

«15 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Сейчас российские военные находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Посредниками в возвращении россиян на родину выступили ОАЭ, добавили в Минобороны.

Предыдущий обмен также по формуле «205 на 205» прошел 5 мая. Он также состоялся при посредничестве ОАЭ.

24 апреля Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «193 на 193». Посредниками тогда выступили США и ОАЭ.

В том же месяце в рамках очередного обмена в РФ вернулись 246 военнослужащих, Киеву было передано столько же. Тогда же Киев передал 31 раненого, а Москва — 15 раненых. Кроме того, украинская сторона получила 909 тел погибших, Россия — 41.

На Пасху стороны провели обмен по формуле «175 на 175». Тогда вместе с военнослужащими в Россию вернулись последние жители Курской области, остававшиеся на украинской территории.

В марте стороны провели самый масштабный обмен этого года — по формуле «500 на 500» в два этапа: 5 марта передали по 200 человек, 6 марта — еще по 300.

8 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной в период с 9 по 11 мая. По его словам, стороны обсуждали и проведение обмена пленными в формате «тысяча на тысячу».

Эту информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что Киев передал Москве списки военнопленных, добавив, что гарантии проведения обмена брали на себя США.