Пять граждан Азербайджана погибли, трое пострадали в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море 5 июня. Об этом сообщил глава пресс-службы МИД республики Айхан Хаджизаде.

Представитель ведомства уточнил, что данные о погибших и пострадавших были получены от России. Раненые госпитализированы в больницу Ейска.

По словам Хаджизаде, на двух иностранных грузовых судах, которые подверглись атаке, находились 25 граждан Азербайджана. На место происшествия выехали сотрудники азербайджанского посольства в России.

По данным Sputnik Азербайджан, погибшие были наемными моряками. Атаке подверглись грузовые суда «Натра» и «Циркон», которые следовали из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Агентство не уточнило, под флагами каких государств ходили суда, отметив лишь, что они не принадлежат Азербайджану.

Издание Day.Az пишет со ссылкой на данные Морского спасательно-координационного центра Тамань, что на борту «Натры» под флагом Белиза находились 12 человек, на «Цирконе» под флагом Палау — 14 человек. Все они были гражданами Азербайджана, нанятыми в качестве моряков в частном порядке.

В каждое судно попало по четыре дрона, сообщает издание. На «Натре» погибли два члена экипажа. Судно остается на плаву и нуждается в буксировке. На «Цирконе» погибли три члена экипажа, остальные покинули борт на спасательных шлюпках. Судно после попадания дрона «догорает», говорилось в оперативной сводке.

Три судна, проходившие поблизости от места нападения, подобрали выживших и доставили их в порт Ейска, в направлении «Натры» выдвинулись два буксира.

«Известия» и РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщают, что в результате атаки пострадали 11 человек, шестеро из них госпитализированы. Издания также пишут о попадании дрона в танкер, но подробности не приводят.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что за атаками на суда в Азовском море стоит Украина.

Командующий украинскими Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди подтвердил, что удар по судам нанесли ВСУ, передает RT. Киев утверждает, что суда перевозили зерно с «захваченных украинских территорий», а также якобы перебрасывали военные грузы и горючее, пишет украинское издание «Страна».

Минобороны России сообщало об уничтожении в ночь на 5 июня 123 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе над Азовским и Черным морями.