Президент США Дональд Трамп начал открыто говорить о вице-президенте Джей Ди Вэнсе как о своем предпочтительном преемнике на выборах 2028 года. Об этом сообщает издание MS NOW со ссылкой на пятерых источников, знакомых с ходом мыслей главы государства.

По их словам, на протяжении нескольких месяцев Трамп рассматривал Вэнса и госсекретаря Марко Рубио как соперников в неформальной гонке за пост своего преемника. Он опрашивал советников и спонсоров своего штаба об обоих политиках, не раскрывая реальных предпочтений.

«Неофициальный отбор кандидата на пост своего преемника президент Дональд Трамп, судя по всему, завершил — по крайней мере, пока», — пишет MS NOW.

Один из высокопоставленных чиновников администрации описал перемену в настроении Трампа так:

«Теперь все звучит как: “Джей Ди — наш человек, надо ему помогать”».

Другой источник рассказал, что Трамп стал часто отмечать, как хорошо выглядит его заместитель в последнее время. По его словам, «подобных комментариев было немало».

Собеседники MS NOW связывают перемену в настроении президента с конкретным событием — пресс-турне Вэнса в поддержку его новой книги мемуаров «Communion: Finding My Way Back to Faith» («Общение: путь обратно к вере»). Книга посвящена переходу вице-президента в католицизм в 2019 году.

В рамках турне политик появился на шоу «The View» канала ABC и дал интервью Биллу Мару в программе «Real Time» на HBO — после этого Мар заявил, что готов проголосовать за Вэнса в 2028 году.

По словам источников издания, именно этот период — когда Вэнс уверенно держался на полувраждебной территории, продвигая позицию администрации Белого дома, — привлек внимание Трампа.

Дополнительным фактором стало улучшение физической формы Вэнса, про которого Трамп, по словам двух источников, лично и неоднократно отмечал в приватных разговорах, что он заметно похудел. Как ранее писала The Wall Street Journal, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший на мероприятии в Мичигане в июне рассказал, что они с Вэнсом, наряду с другими чиновниками администрации, придерживаются диеты с большим количеством квашеной капусты, разработанной врачом Шоном О’Марой.

По данным WSJ, диета О’Мары также включает кимчи и мясо крупного рогатого скота на травяном откорме. Врач утверждает, что такое питание снижает объем висцерального жира и улучшает состав микрофлоры кишечника.

Однако, подчеркивает MS NOW, настроение Трампа известно своей переменчивостью, а его отношение к людям из окружения может меняться буквально через день. По словам одного из собеседников издания, президент США недавно выражал недовольство из-за провала меморандума о взаимопонимании с Ираном, который Вэнс согласовывал вместе с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Кроме того, Вэнс и его команда, по словам одного из чиновников, вызывают раздражение у некоторых старших сотрудников Белого дома из-за почти навязчивого внимания к тому, что о вице-президенте пишут в соцсетях.

«Команда Вэнса крайне остро реагирует на то, что о нем говорят — причем не только здесь, но и случайные пользователи в сети — иногда даже слишком остро», — рассказал MS NOW сотрудник Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс в комментарии для издания назвала Вэнса «правой рукой» президента и «незаменимым членом» команды по национальной безопасности. По ее словам, именно это привело к тому, что вице-президенту доверили ключевые направления — переговоры по Ирану, руководство антикоррупционной рабочей группой Белого дома и работу над принятием закона SAVE America Act.

Само существование соперничества между Вэнсом и Рубио остается предметом споров. Команды обоих политиков утверждают, что конкуренция сильно преувеличена, а Трамп традиционно любит держать потенциальных преемников в состоянии борьбы за его расположение, не останавливаясь на одном кандидате.

Публично Вэнс называл Рубио «пожалуй, своим лучшим другом в администрации», а госсекретарь говорил, что готов уступить дорогу вице-президенту, если тот решит участвовать в выборах 2028 года. Трое источников, знакомых с их отношениями, подтвердили изданию, что дружба между политиками действительно искренняя.

Это не мешает представителям «ястребиного» крыла Республиканской партии, которых беспокоит негативное отношение Вэнса к военным кампаниям за рубежом, делать из Рубио своего рода знамя альтернативного курса. Эта динамика лишь усилилась на фоне войны с Ираном.

Даже если Трамп способен единолично назначить себе преемника, вопрос о том, последует ли за ним партия и ястребы, до сих пор поддерживающие Рубио, остается открытым.