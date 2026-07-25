В поселке Кирилловка Запорожской области в ночь на 25 июля беспилотники атаковали туристические базы, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его данным, погибли восемь человек, в том числе двое детей, еще 14 человек пострадали. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Глава региона написал, что находится на прямой связи с оперативными службами, и пообещал раненым и близким погибших всю возможную помощь. «Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных», — добавил он. Аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

По версии Балицкого, удар был нанесен сознательно по гражданским объектам: «Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям». На момент публикации украинская сторона произошедшее не комментировала.

Кирилловка на берегу Азовского моря — один из крупнейших курортов Приазовья с сотнями баз отдыха, пансионатов и детских лагерей.

По данным СКР, в ночь на 25 июля базы отдыха в поселке атаковали при помощи беспилотников; погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети, повреждена гражданская инфраструктура. Точное число жертв в ведомстве не назвали. Следствие намерено дать уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которых считает причастными к удару.

В последние дни власти региона также сообщали о других ударах по населенным пунктам Запорожской области. Так, 22 июля, по данным Балицкого, в результате обстрелов пострадали четыре человека, а 20 июля власти региона сообщали о еще троих раненых в Каменке-Днепровской и Энергодаре.