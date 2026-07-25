В то время, как ЕС согласовал 21-й пакет санкций, неожиданная новость пришла из Германии — там впервые с 2022 года одобрили сотрудничество с Россией в ядерной сфере. На заводе в Лингене на северо-востоке страны начнут производить ядерное топливо для АЭС по технологиям и лицензии компании «ТВЭЛ» (входит в госкорпорацию «Росатом»). Как пояснили RTVI в министерстве окружающей среды ФРГ, решение принималось не ими, но на уровне земли Нижняя Саксония. Депутат бундестага из фракции СДПГ (входит в правящую коалицию) Себастиан Ролофф в комментарии для RTVI назвал решение «серьезной ошибкой», но признал, что для отказа не нашлось оснований.

Как в Германии сумели утвердить решение, которое никому не нравилось, что известно о предприятии в Лингене и пустят ли туда российских атомщиков — разбирался RTVI.

«Выявили противоречивую картину»: как добивались разрешения

Против расширения завода в нижнесаксонском городе Линген, где компания Advanced Nuclear Fuels GmbH («дочка» французской Framatome GmbH на территории ФРГ) теперь сможет производить топливные элементы по российским технологиям и лицензии, в Германии выступали очень многие.

Решения по своей заявке ANF ждала более четырех лет — что неудивительно, ведь компания подала ее в марте 2022 года, всего через несколько недель после начала полномасштабных военных действий на Украине.

При этом, как выяснила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, еще два года назад, когда заявка не была одобрена, в ангар рядом с заводом в Лингене завезли «необходимое производственное оборудование», на нем «происходило обучение сотрудников ANF за пределами предприятия». Кроме того, компания заблаговременно увеличила численность персонала в Лингене почти на треть — до 420 сотрудников.

Город Линген расположен недалеко от границы с Нидерландами. Многие годы он был связан с атомной энергетикой — топливные элементы здесь производятся с 1979 года. В регионе Эмсланд была собственная АЭС — ее отключили от сети в ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в числе трех последних остановленных реакторов в ФРГ. Демонтаж станции должен завершиться к 2037 году. С 2002 года в Лингене также размещается временное хранилище отработанного ядерного топлива — оно хранится в контейнерах, пока не будет перевезено в постоянное место.

Чтобы лицензионное производство шестиугольных топливных сборок для реакторов типа ВВЭР в Лингене стало возможным, Framatome и «ТВЭЛ» создали совместное предприятие — причем делать это пришлось во Франции. Как отмечает телеканал ZDF, изначально зарегистрировать такое предприятие планировали непосредственно в ФРГ, но после февраля 2022-го немецкая сторона отказалась.

Какие именно страны станут потребителями продукции, не сообщается. Известно лишь, что речь идет об АЭС Восточной (Центральной) Европы.

В настоящее время в пяти странах ЕС — Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии — действуют 19 реакторов ВВЭР (серия советских, а впоследствии российских водо-водяных корпусных энергетических ядерных реакторов с водой под давлением).

Министр окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии Кристиан Майер (партия «Союз 90 / Зеленые») с самого начала выступал против проекта, по которому его ведомству предстояло вынести решение.

На первом этапе местные власти запустили двухмесячный период общественных консультаций — в нем приняли участие около 11 тысяч человек. В ноябре 2024 года в Лингене прошли трехдневные слушания, «были рассмотрены письменные и устные возражения, учтенные в дальнейшей процедуре лицензирования».

Наконец, состоялся «обширный процесс консультаций с федеральным правительством, в рамках которого были затронуты вопросы внутренней и внешней безопасности».

«Первоначальные данные от федеральных властей выявили противоречивую и неясную картину», — заявило земельное министерство, запросив повторную экспертизу. В ней «федеральное правительство пришло к единогласному выводу, что на основании текущей оценки разрешение (при соблюдении определенных условий) не может быть отклонено в соответствии с ядерным законодательством».

«Нет федеральной юрисдикции»: кто принимал решение

В итоге Министерство окружающей среды Нижней Саксонии, — уполномоченный орган по выдаче лицензий, — «действуя от имени федерального правительства», одобрило заявку ANF, несмотря на ожесточенные споры и позицию самого главы регионального ведомства.

Недаром в официальном релизе приводится не только обоснование, но и личное мнение Майера, которое идет вразрез с решением собственного министерства.

«Я, со своей стороны, не могу понять оценок германского правительства в отношении безопасности и потенциальных рисков шпионажа и саботажа из-за тесного сотрудничества с Россией. Подробная информация о том, как федеральное правительство пришло к своей оценке, является конфиденциальной и мне недоступна», — не скрывал разочарования чиновник.

На пресс-конференции в Ганновере он также отметил, что атомное предприятие — «не шоколадная фабрика», но стратегический объект.

«Но это дела внешнеполитические. Будучи нижнесаксонцем, ощущаешь себя немного незначительным», — цитирует земельного министра FAZ.

Как пишет Politico, теперь в центре и на местах «перекладывают ответственность» за принятое решение.

В Федеральном министерстве окружающей среды, защиты климата, природы и ядерной безопасности Германии подтвердили RTVI, что оно принималось именно на уровне региона.

«В целом заявка на разрешение внесения изменений (то есть заявка компании ANF на производство топливных сборок для реакторов ВВЭР. — Прим. RTVI) была весьма скромной по меркам Закона об атомной энергии. Нижнесаксонское Министерство окружающей среды (NMU) как орган, выдающий разрешение, — в соответствии с распределением полномочий в рамках закона — отвечало за то, чтобы изучить ситуацию и дать ей оценку», — сообщил в ответ на запрос RTVI пресс-секретарь министерства Бастиан Циммерманн.

В федеральном ведомстве также подчеркнули: «Хотя NMU подчинялось при этом Федеральному надзору в рамках Управления по исполнению федеральных решений, оно принимает свои решения самостоятельно, поскольку Федеральное министерство окружающей среды (BMUKN) в качестве федерального надзорного органа не обладает компетенцией принимать решения по этому вопросу».

Как отметил в комментарии для RTVI Бастиан Циммерманн, «заключение, которое BMUKN запросило у доктора Роллера (эксперт по ядерному законодательству профессор Герхард Роллер подготовил юридическое заключение для Федерального министерства окружающей среды. — Прим.RTVI) и которое легло в основу проверок, проведенных BMUKN и NMU, также не предусматривает федеральной юрисдикции».

«BMUKN по просьбе органа, выдающего разрешение, и в связи с особой ситуацией предоставило заключение федерального надзорного органа от февраля 2026 года с актуальной оценкой ситуации в сфере безопасности, которую дали федеральные органы в этой сфере», — заключили в Федеральном министерстве окружающей среды Германии по поводу своего участия.

«Вынуждены были принять»: что говорят в бундестаге

RTVI обратился за комментариями к представителям всех парламентских фракций, входящих в профильный комитет бундестага по экономике и энергетике.

«Моя позиция здесь однозначна: вести дела с Путиным, тем более в такой чувствительной сфере, я считаю в корне неправильным. Нельзя создавать здесь новые зависимости от России. То, что на европейском уровне до сих пор нет большинства в поддержку санкций в отношении российского урана и ядерного топлива, — серьезная ошибка», — ответил на запрос RTVI спикер по экономической политике парламентской группы Социал-демократической партии Германии Себастиан Ролофф.

При этом политик настаивает, что «ни о каком «зеленом свете» [сотрудничеству с «Росатомом»] речи не идет».

«Речь идет о юридически обязывающем решении в соответствии с Законом об атомной энергии — по оценкам органов безопасности, оно не могло быть отклонено, а мы в правовом государстве должны были это принять», — признал социал-демократ.

В то же время, по словам Себастиана Ролоффа, будут действовать строгие требования — такие как запрет на доступ для персонала «Росатома». Также «необходимо гарантировать, чтобы все компоненты находились под полным контролем, без возможности утечек».

При этом депутат убежден, что «Европе необходимо создавать альтернативы [российским технологиям в атомной сфере] — и этот путь уже проложен».

Одной из немногих партий, в целом одобряющих сделку с «Росатомом» — при соблюдении строгих условий, стала «Альтернатива для Германии».

«Федеральная земля Нижняя Саксония была вынуждена — в соответствии с федеральными требованиями — разрешить производство тепловыделяющих сборок для российских ядерных реакторов, однако с соблюдением дополнительных условий», — подтвердил RTVI главный представитель фракции АдГ в комитете по экономике и энергетике Мальте Кауфманн.

Он также отметил, что сотрудникам «Росатома» и компании «ТВЭЛ» будет запрещен доступ на предприятие. Кроме того, предстоит «обеспечить полную изоляцию задействованного в этом процессе производственного оборудования от остального оборудования, чтобы исключить возможность внешнего вмешательства и утечки информации».

При этом, по мнению политика, «опасения по поводу зависимости от России или подчинения ей в значительной мере безосновательны».

«С одной стороны, Россия является одним из мировых лидеров в области ядерных технологий (и, следовательно, в случае необходимости могла бы сама создавать дополнительные производственные мощности); с другой стороны, именно такие страны предоставляют информацию, необходимую для производства здесь упомянутых тепловыделяющих сборок, — а уже технологии, применяемые для изготовления топлива для других государств, при этом никак не затрагиваются», — пояснил Кауфманн RTVI.

В АдГ настаивают, что «именно атомная энергетика позволяет достичь высокой степени независимости энергоснабжения, поскольку запасы топлива можно без труда создавать на многие годы вперед», и тем самым в сфере внешнеэкономического сотрудничества «можно решать одну задачу, не упуская из виду другую».

«При условии принятия мер безопасности для выявления и предотвращения возможных утечек информации, а также вмешательства в работу немецкой инфраструктуры и промышленности (рисков, сопутствующих взаимодействию с любым партнером), такое сотрудничество на деле защищает нас от односторонней зависимости», — сказал представитель АдГ.

Идею общеевропейских санкций в отношении российского атомного сектора там не поддерживают.

«Что касается введения санкций, действует следующий принцип: Германия должна сотрудничать со всеми торгово-экономическими партнерами, поскольку это отвечает нашим национальным интересам. На мой взгляд, Россия, безусловно, входит в их число — особенно в таких сферах, как ключевые технологии (в частности, ядерные) и энергетика», — заключил Мальте Кауфманн в беседе с RTVI.

На сайте Министерства окружающей среды Нижней Саксонии разъясняется: Ограничения включают общий запрет на въезд для сотрудников российской корпорации «ТВЭЛ» или «Росатома» , а также лиц, уполномоченных ими. Въезд разрешен только в очень ограниченных случаях и под надзором регулирующего органа.

, а также лиц, уполномоченных ими. Въезд разрешен только в очень ограниченных случаях и под надзором регулирующего органа. Аппаратное и программное обеспечение машин, имеющих лицензию «ТВЭЛ», должно проходить внешние проверки безопасности и быть отделено от остальной операционной и IT-системы атомного предприятия.

и быть отделено от остальной операционной и IT-системы атомного предприятия. Готовые топливные стержни, поставляемые из России, должны проходить стопроцентную проверку на предмет возможных манипуляций при помощи сканеров и в соответствии с принципом «четырех глаз».

Сотрудники ANF должны регулярно проходить обучение и программы повышения осведомленности для защиты от шпионажа и саботажа .

. В зависимости от новой поступающей информации могут быть введены дополнительные требования. В крайних случаях разрешение может быть отозвано.

В поисках альтернатив: мнение эксперта

«Компания «Росатом» продолжает сотрудничество с Европой, и Европейский Союз до сих пор это сотрудничество не запретил. Новость о проекте в Лингене — один из этих сюжетов. Можно вспомнить о том, что продолжаются поставки российского обогащённого урана; мы работаем с европейцами по проекту адронного коллайдера в Церне», — напомнил RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Эксперт напомнил, что есть прецеденты, когда контракты разорвали — например, по строительству атомной станции с Финляндией.

В мае 2022 года Финляндия в одностороннем порядке расторгла контракт с “Росатомом” на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Компания-заказчик Fennovoima назвала причиной возросшие риски и нарушение логистических цепочек из-за военного конфликта на Украине.

«Но с Венгрией до сих пор не разорван контракт на строительство станции «Пакш-2». И я думаю, что «Росатом» её достроит. Хотя топливо, скорее всего, будет поставляться уже какой-то другой страной», — рассказал Станислав Митрахович.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии в ста километрах от Будапешта. Она была построена советскими специалистами в 1980-е годы и работает на российском ядерном топливе. На АЭС действуют четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами типа ВВЭР-440. Сейчас «Росатом» сооружает пятый и шестой энергоблоки на новых реакторах ВВЭР-1200 («Пакш-2»). Они должны стать первыми реакторами такого типа в странах ЕС. В августе 2023 года Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш-2» на этап непосредственного сооружения (ввод в строй запланирован на начало 2030-х). При этом в сентябре действующий тогда премьер Виктор Орбан заявил о планах перейти с российского топлива на французское до 2034 года. В апреле 2026 года сменивший Орбана по итогам выборов Петер Мадьяр обещал пересмотреть контракт с Москвой по «Пакш-2» вплоть до разрыва.

По его словам, «в принципе такое бывает в атомной сфере: допустим, реактор построен по одной модели, а топливо для него уже делает другой игрок».

«Например, на Украину поставляется атомное топливо, которое делает компания Westinghouse на своём заводе в Швеции, хотя построен реактор под российское топливо. То есть можно делать копию. Мы тоже, кстати, пытались сделать в своё время копию, даже продавать её. Назывался проект «ТВС-квадрат» (проект российского топлива для реакторов западного дизайна типа PWR, где топливные стержни имеют квадратное сечение, в отличие от шестигранных сборок для российских реакторов ВВЭР. — Прим. RTVI). Мы хотели это продавать, но в силу политических причин не очень получилось», — признал Станислав Митрахович.

«Пока Европейский Союз не готов полностью разорвать все эти контракты, потому что каждый раз будут возникать проблемы. Например, не достроит Россия атомную станцию «Пакш-2″ — а вдруг она также прекратит поставки топлива для предыдущей станции, а венгры не смогут вовремя наладить поставки альтернативного топлива. Есть много нюансов, по которым от России до конца не отказываются. К тому же в Европе ещё не налажено производство собственного обогащённого урана», — объяснил собеседник RTVI.

Эксперт уточнил: проект в Лингене новый, «но все равно это остаток прежней тенденции — партнёр знакомый».

«Если политическая ситуация не изменится, контракты рано или поздно прервутся. Политики все равно будут искать способы закрыть кооперацию с «Росатомом». Бизнес будет вынужден реагировать на решения политиков. Но им нужно ещё время, чтобы эти контракты разорвать. Если же ситуация позволит — допустим, на горизонте нескольких лет появится компромисс вокруг Украины, тогда, конечно, и в атомной сфере кооперация останется. Хотя она будет намного меньше, чем была до 2022 года», — заключил Станислав Митрахович.