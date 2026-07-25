Пять человек пострадали в Ростовской области при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ранения получили четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе, двоих госпитализировали.

«Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Вечером 24 июля губернатор сообщил, что дроны были уничтожены над Таганрогским заливом, а также в Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах — сведений о раненых и разрушениях тогда не поступало. Вторая волна дошла до региона около трех часов ночи.

Разрушения в Ростове-на-Дону зафиксировали в Советском и Железнодорожном районах. Осколки повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания потушили.

Частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе — там ввели ограничения движения. В результате падения обломков загорелся частный дом в Азовском районе (огонь ликвидировали), там же задело административный корпус. В Мясниковском повреждены коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется.

Массированный налет пережила и Белгородская область. Врио губернатора Александр Шуваев ночью предупредил, что областной центр и Белгородский округ находятся под ударом, и призвал жителей не подходить к окнам, воздержаться от поездок и не выходить на улицу. «Есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — указал он, не назвав их числа.

В Тульской области ПВО сбивала дроны с вечера: губернатор Дмитрий Миляев отчитался о четырех уничтоженных аппаратах около 23:00 и еще об одном — в начале девятого утра. Общий счет за ночь он не приводил. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, тоже. Опасность атаки в регионе сохранялась.

Глава Воронежской области Александр Гусев объявлял о ракетной опасности дважды за ночь, отбой прозвучал в 4:50. Непосредственную угрозу для муниципалитетов сняли в 5:41, полный отбой — в 8:42. За ночь над двумя районами области обнаружили и уничтожили два беспилотника, о раненых и разрушениях не сообщалось.

Росавиация ночью ограничивала прием и выпуск воздушных судов в Домодедово, Калуге, Тамбове, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ярославле, Казани, Самаре, Кирове, Оренбурге, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Махачкале. Нижегородская авиагавань часть ночи принимала рейсы по согласованию с профильными органами. К половине девятого утра большинство запретов ведомство отменило — они сохранялись в Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Махачкале. В Татарстане, где в 3:05 мск ввели режим «Беспилотная опасность», не работали также аэропорты Нижнекамска и Бугульмы, а казанское онлайн-табло показало 13 задержанных вылетов и 17 прилетов.