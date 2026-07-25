Пять человек пострадали в Ростовской области при ночной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранения получили четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один человек в Красносулинском районе, двоих госпитализировали.
«Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах области. В результате уничтожены БПЛА и ракеты», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Вечером 24 июля губернатор сообщил, что дроны были уничтожены над Таганрогским заливом, а также в Неклиновском и Октябрьском (сельском) районах — сведений о раненых и разрушениях тогда не поступало. Вторая волна дошла до региона около трех часов ночи.
Разрушения в Ростове-на-Дону зафиксировали в Советском и Железнодорожном районах. Осколки повредили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Все возгорания потушили.
Частичные повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска «Новошахтинск» в Красносулинском районе — там ввели ограничения движения. В результате падения обломков загорелся частный дом в Азовском районе (огонь ликвидировали), там же задело административный корпус. В Мясниковском повреждены коммерческие объекты. Информация о последствиях уточняется.
Массированный налет пережила и Белгородская область. Врио губернатора Александр Шуваев ночью предупредил, что областной центр и Белгородский округ находятся под ударом, и призвал жителей не подходить к окнам, воздержаться от поездок и не выходить на улицу.
«Есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — указал он, не назвав их числа.
В Тульской области ПВО сбивала дроны с вечера: губернатор Дмитрий Миляев отчитался о четырех уничтоженных аппаратах около 23:00 и еще об одном — в начале девятого утра. Общий счет за ночь он не приводил. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, тоже. Опасность атаки в регионе сохранялась.
Глава Воронежской области Александр Гусев объявлял о ракетной опасности дважды за ночь, отбой прозвучал в 4:50. Непосредственную угрозу для муниципалитетов сняли в 5:41, полный отбой — в 8:42. За ночь над двумя районами области обнаружили и уничтожили два беспилотника, о раненых и разрушениях не сообщалось.
Росавиация ночью ограничивала прием и выпуск воздушных судов в Домодедово, Калуге, Тамбове, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ярославле, Казани, Самаре, Кирове, Оренбурге, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Махачкале. Нижегородская авиагавань часть ночи принимала рейсы по согласованию с профильными органами.
К половине девятого утра большинство запретов ведомство отменило — они сохранялись в Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Махачкале. В Татарстане, где в 3:05 мск ввели режим «Беспилотная опасность», не работали также аэропорты Нижнекамска и Бугульмы, а казанское онлайн-табло показало 13 задержанных вылетов и 17 прилетов.
По данным Минобороны России, с 20:00 мск 24 июля до 8:00 мск 25 июля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом, Чувашией, Марий Эл, Башкортостаном, Калмыкией и Азовским морем.