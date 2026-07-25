В странах Балтии закрылись магазины сети Mere после включения ее владельца, российского бизнесмена Сергея Шнайдера, в 21-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщают литовское издание 15min и латвийское Baltijas Balss.

По словам источников 15min, прекращение работы магазинов в Литве стало неожиданностью для сотрудников: им дали 15 минут на то, чтобы покинуть помещения. Свет в торговых точках внезапно погас, прием товаров не производился.

При этом работникам выплатили зарплату за следующий месяц, утверждают собеседники издания.

Журналисты 15min, приехавшие к двум магазинам в Вильнюсе, обнаружили объявления о «технических неполадках».

В Каунасе посетителей Mere попросили уйти прямо в разгар шопинга, пишет местное издание Kas vyksta Kaune.

В Риге магазины сети тоже недоступны для посещения. Как отмечает Baltijas Balss, последствия санкций ЕС затрагивают в том числе украинских производителей, продукция которых была представлена в Mere «очень широко».

Представитель Mere заявил агентству BNS, что торговые точки сети не работают по всей Литве «по техническим причинам». Он отказался говорить, связано ли происходящее с санкциями против Шнайдера.

Розина Тутаришева, директор литовской компании Valiente, которая управляет сетью Mere, заявила, что ничего не знает о санкциях.

Помимо Сергея Шнайдера, под санкции Евросоюза попали Валентина и Андрей Шнайдеры ― мать и брат бизнесмена. В официальном журнале ЕС все трое указаны как основатели и владельцы российской сети дискаунтеров «Светофор», магазины которой есть в том числе в Крыму и которая управляет за рубежом такими брендами, как Svetofor, Mere и MyPrice. В Литве и Латвии находятся более 30 магазинов Mere.

Министерство экономики и инноваций Литвы подтвердило, что с 23 июля все средства и экономические ресурсы в ЕС, принадлежащие владельцам Mere, заморожены из-за санкций.

«Министерство придерживается позиции, согласно которой компании, прямо или косвенно способствующие финансированию российского режима, не могут работать в Литве», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Компания Mere вышла на рынок Литвы в 2019 году, в Латвии магазины сети открылись в 2021-м. В мае 2025 года санкции против владельцев розничной сети ввела Польша. Об аналогичных планах заявила и Литва.

Осенью того же года акции компании Valiente, под управлением которой находились магазины Mere, приобрела испанская компания Vigalight. СМИ стран Балтии писали, что 79% акций этой структуры принадлежит Шнайдеру. Министр экономики Литвы Эдвинас Грикшас, комментируя сделку, посоветовал не принимать власти республики «за дураков».

Санкции против компаний в Латвии

Управление финансовой разведки (FIS) Латвии сообщило, что санкции против Шнайдера распространяются на компанию Latprodukti и местный филиал фирмы Valiente. Эти организации должны немедленно прекратить коммерческую деятельность, заявили в ведомстве.

По данным FIS, Шнайдер владеет более чем 50% акций Latprodukti и более 50% акций латвийского филиала Valiente.

Введение санкций против бизнесмена FIS объяснило тем, что он «оказывает материальную или финансовую поддержку действиям, которые нарушают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины либо угрожают им».