Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца теряет поддержку избирателей: рейтинги падают, вокруг бюджета не утихают споры, а внутри правящей коалиции нарастают разногласия. О том, насколько прочным остается союз ХДС/ХСС и СДПГ и какие сценарии возможны дальше, RTVI рассказал политолог Александр Тэвдой-Бурмули.

Один из главных сигналов давления на канцлера — данные соцопросов. По данным Bloomberg, работу Мерца на посту канцлера одобряют лишь 16% немцев. Для правительства крупнейшей экономики Евросоюза это тревожный показатель: избиратели все чаще связывают проблемы страны напрямую с федеральным руководством.

Особенно остро стоит бюджетный вопрос. После нескольких лет экономической стагнации Германии приходится одновременно поддерживать социальные расходы, стимулировать рост экономики и наращивать финансирование обороны. Ограниченность бюджета создает политическую дилемму: любые новые траты требуют либо сокращений по другим статьям, либо поиска дополнительных источников финансирования.

Экономические проблемы становятся политическими

Падение рейтингов связано не только с отдельными решениями кабинета, но и с ощущением, что власти не продвигаются по ключевым внутренним вопросам — слабый экономический рост, миграция, безопасность, высокие цены на энергию.

«Низкий рейтинг объясняется прежде всего нерешенностью основных социально-экономических проблем и продолжением курса на милитаризацию, также это миграционный вопрос, вопрос безопасности», — рассказал BFM.ru старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артём Соколов.

По его словам, часть избирателей воспринимает действия правительства как попытку компенсировать отсутствие решений по внутренним вопросам усилением внешнеполитической и оборонной риторики. При этом понятного решения, которое объединило бы интересы бизнеса, граждан и регионов, правительство пока не предложило.

«Проблемы, с которыми Германия столкнулась, требуют системного решения, о чем Мерц не говорит, анонсируя трансформацию немецкого социального государства», — отметил эксперт.

По его оценке, в ближайшее время общие условия работы немецкого руководства существенно не изменятся, а политическая ситуация останется сложной. Дополнительное давление создают заявления представителей регионов: премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер ранее предупреждал о риске поражения на будущих выборах, если правительство не улучшит ситуацию в экономике и не вернет доверие граждан.

Реален ли развал коалиции?

Поводом для дискуссии об устойчивости коалиции стала не только критика экономической политики, но и отставка главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенса Шпана — он покинул пост после скандала вокруг услуг суррогатной матери в США. Эпизод вызвал споры внутри ХДС, но не перерос в прямой конфликт между партнерами по коалиции — речь идет прежде всего о внутренней проблеме консервативного блока.

Однако, как отметил в разговоре с RTVI Александр Тэвдой-Бурмули, этот эпизод пока не говорит о кризисе самой коалиции. По его словам, речь идет о внутрипартийном конфликте в блоке ХДС/ХСС, который почти не затрагивает партнеров по коалиции.

«Эта история носит скорее внутрипартийный характер, а не характер раздрая между коалиционными партнерами. Максимальный конфликт здесь может быть связан с тем, кто возглавит фракцию — представитель ХДС или ХСС. Но это все равно остается единым партийным блоком, и социал-демократы напрямую в этот процесс не вовлечены», — объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул: основные риски для правительства связаны прежде всего с осенними выборами в землях (Германия состоит из 16 земель, у каждой из которых собственное правительство и парламент, — прим. RTVI).

«Именно результаты земельных выборов могут стать фактором, который действительно изменит политический дизайн коалиции. Сейчас сложно прогнозировать распад правительства, но общая политико-экономическая ситуация делает коалицию неустойчивой», — подчеркнул собеседник RTVI.

Главная проблема правительства Мерца — не конфликты внутри коалиции, а состояние экономики. Новая программа поддержки, которую недавно одобрил кабинет, выглядит как компромисс между партнерами: социал-демократы добились социальных мер, консерваторы — послаблений для бизнеса.

При этом на главный вопрос — как решить накопившиеся за последние годы экономические проблемы страны — программа не отвечает. Среди них — дорогая энергия, снижение конкурентоспособности промышленности, рост издержек для бизнеса, дефицит кадров и демографическое давление.

Дополнительное давление на немецкую промышленность создало сокращение поставок российских энергоносителей после 2022 года — из-за него выросли затраты на энергоресурсы. При этом Германия остается одним из крупнейших доноров Украины: с начала 2022 года по февраль 2026 года страна выделила Киеву военную помощь на сумму около €55 млрд.

Пока правительство не предложило решения этих системных проблем, судьбу коалиции Мерца будет определять не очередной внутрипартийный конфликт, а состояние экономики.