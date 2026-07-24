МИД Грузии высказал обеспокоенность решением Евросоюза ввести санкции против нефтеперерабатывающего завода в порту Кулеви. Это единственный НПЗ в стране.

23 июля Евросоюз ввел превентивные санкции в отношении нефтеперерабатывающего завода в грузинском порту Кулеви. Ограничения вступят в силу 25 января 2027 года, если НПЗ не откажется от переработки нефти РФ.

«Включение в список произойдет с шестимесячной задержкой, чтобы дать заводу время диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от использования российской нефти. После оценки, проведенной [Европейской] комиссией, Совет [ЕС] примет решение о необходимости включения НПЗ в список», — заявили в Еврокомиссии после объявления 21-го пакета санкций против России.

По утверждению Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), порты Кулеви и Батуми пользовались лазейками в законодательстве, чтобы обходить санкции и транспортировать в Европу топливо, сделанное из российской нефти. Из данных CREA следует, что с февраля 2023 года по февраль 2026-го грузинские порты экспортировали в Евросоюз и Великобританию очищенное топливо на сумму 1,2 млрд евро, предположительно сделанное из российских нефтепродуктов. Согласно отчету, с октября 2025 года из порта Кулеви в ЕС и США было отгружено 1,46 млн тонн нефтепродуктов на сумму 811 млн евро. В CREA утверждают, что НПЗ в Кулеви работает исключительно на российской нефти, а 79% дизельного топлива в порту Батуми импортировалось из России.

В МИД Грузии подчеркнули, что включение Кулевийского нефтеперерабатывающего завода в санкционный список ЕС «не имеет фактических или правовых оснований». Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Тбилиси «в полной мере учитывает введенный Евросоюзом санкционный режим» и принимает все необходимые меры для того, чтобы грузинская территория не использовалась для обхода ограничений.

Также МИД заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с властями ЕС, в том числе к предоставлению запрашиваемой информации, и заверил, что в стране не зафиксировано ни одного случая обхода европейских санкций.

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которой принадлежит НПЗ в Кулеви, к концу лета — началу осени полностью прекратит переработку российской нефти, заявил член наблюдательного совета BSP Вахтанг Чахнашвили.

«Это не санкция, это превентивная мера — начиная с сентября мы полностью прекратим переработку российской нефти. <…> Если бы мы ее импортировали, нас бы точно ввели в санкции», — сказал Чахнашвили в эфире грузинского телеканала Pirveli (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что компания рассчитывает выйти на европейские рынки, поскольку ей нужна «нероссийская нефть».

Ранее в BSP заявили о намерении перейти на нефть из Туркменистана и Казахстана вместо российского сырья.

Единственный НПЗ в Грузии возводится в муниципалитете Хоби, рядом с принадлежащим Госнефтекомпании Азербайджана терминалом в порту Кулеви. В конце 2025 года была введена первая очередь мощностью 1,2 млн тонн. Ввод второй очереди увеличит мощности завода до 4,5 млн тонн нефти в год.

ЕС планировал включить нефтеперерабатывающий завод в Кулеви еще в феврале, когда принимался 20-й пакет санкций, однако после консультаций с грузинскими властями его исключили из перечня. Теперь же введен отложенный запрет на сделки с грузинским НПЗ.

Одновременно с этим ЕС объявил о санкциях в отношении трех российских НПЗ, а также белорусского Мозырского НПЗ и «Европейской трейдинговой компании». Последняя, по утверждению Еврокомиссии, является дочерней компанией «Белорусской нефтяной компании» и была создана тремя белорусскими производителями — Мозырским НПЗ, «Нафтаном» и «Белоруснефтью», чтобы продавать в России производимые в республике нефтепродукты.

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года власти Грузии заявили, что не планируют вводить санкции против РФ.