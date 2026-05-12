Руководство Евросоюза требует от Грузии прекратить авиасообщение с Россией, заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

По словам дипломата, в Брюсселе публично требуют от Тбилиси присоединиться к тем или иным ограничениям в отношении Москвы: ввести антироссийские санкции ЕС и энергетическое эмбарго против РФ, а также прекратить транспортное сообщение, включая авиарейсы.

Выполнение этих требований обернулось бы последствиями для грузинской экономики, считает Калугин.

«Но еэсовцев это не заботит. Главное для них — навредить России, пусть и за счет интересов Грузии», — сказал он.

Как отметил Калугин, ЕС в попытках изолировать Россию «споткнулся» о Грузию, где «возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа». Несмотря на это, Брюссель стал «еще чаще прибегать к шантажу и угрозам», чтобы заставить Тбилиси сменить курс, указал дипломат.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года грузинские власти объявили, что не будут вводить санкции против России.

В декабре 2025-го премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что связи Тбилиси и Москвы носят ясный и прагматичный характер, несмотря на отсутствие дипломатических отношений и сохраняющиеся территориальные конфликты. Он отметил, что «есть красные линии, которые связаны с темой оккупации».

По словам Кобахидзе, до изменения статуса Абхазии и Южной Осетии восстановление дипотношений невозможно. Москва настаивает на том, что решение о признании независимости этих республик не подлежит пересмотру.