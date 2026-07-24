Президент США Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной программы королевства. Приведет ли это к тому, что у саудитов появится ядерное оружие, и как отнесутся к сделке другие страны Ближнего Востока — об этом программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров рассказал в эфире RTVI.

Саудовской Аравии доступ к ядерным технологиям нужен прежде всего для решения задач по экономической модернизации страны, заявил Бочаров. Речь идет в том числе о попытке диверсифицировать экономику, то есть «немножко слезть с нефтяной иглы», пояснил эксперт.

«Это всё особенно актуально сейчас стало в связи с конфликтом вокруг Ирана, потому что экспорт энергетических ресурсов нарушен, как через Красное море, так и через Ормузский пролив», — отметил собеседник RTVI.

Он напомнил, что ядерные технологии используются не только в энергетической сфере, но также в медицине, промышленности и ряде других отраслей.

Как писали The Wall Street Journal и Associated Press со ссылкой на источники, по условиям сделки американские компании будут играть центральную роль в развитии ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии. Стороны будут вести совместное исследование, по итогам которого в королевстве может быть построен завод по обогащению урана. При этом, по данным журналистов, соглашение не будет включать Дополнительный протокол МАГАТЭ — расширенный механизм проверок, дающий агентству право инспектировать необъявленные объекты.

На вопрос, что может помешать Эр-Рияду использовать обогащенный уран для создания ядерного оружия, Бочаров ответил, что «Саудовская Аравия в этом не очень заинтересована»: она пытается создать имидж страны, которая делает ставку не на армию.

«Вооруженные силы Саудовской Аравии не такие мощные, как, например, у Египта или Пакистана. Саудовская Аравия пытается обеспечивать свою безопасность за счет связей с внешними партнерами (с Соединенными Штатами, с Пакистаном, с которым было не так давно заключено оборонное соглашение), а свои ресурсы тратить на экономическое развитие», — рассуждает Бочаров.

Разговоры о том, что Саудовская Аравия хочет получить доступ к ядерному оружию невыгодны самому Эр-Рияду, считает представитель РСМД.

«Поэтому они (саудиты. — прим. RTVI), может быть, и сами даже пригласят комиссии МАГАТЭ, чтобы доказать, что действительно программа носит исключительно мирный характер. Тем более, что уровень обогащения урана очень существенно отличается в тех странах, где только для экономических целей [он] используется — и там, где непосредственно уже идут к созданию атомной бомбы», — сказал Бочаров.

Он добавил, что другие страны региона по-разному отнесутся к соглашению. «Иран, например, будет на это смотреть через призму того, что ему не дают развивать свою ядерную программу, и [у Тегерана] будет, скажем так, обостряться чувство того, что с ним поступают не очень справедливо», — предположил Бочаров.