В результате украинской атаки на предприятие в Кирове шесть человек погибли на месте, еще 26 пострадали. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«В результате атаки киевского режима на предприятие в Кирове, к сожалению, пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь — от госпитализации до амбулаторного лечения, отметил Соколов. Он заверил, что правительство региона окажет поддержку семьям погибших и пострадавших.

Пожар на предприятии потушен, устраняются последствия атаки — восстановлено водоснабжение и подача электричества, рассказал Соколов. Также проводится обследование близлежащих жилых домов, после чего будет принято решение об оказании помощи.

Предприятие в Кирове подверглось ракетной атаке утром 24 июля. В правительстве региона сообщили о проведении работ по восстановлению электро- и водоснабжения в районе Филейки.

«В первую очередь электроснабжение будет подано в социальные учреждения и жилые дома. Сотрудники «Водоканала» уже налаживают водоснабжение, после наполнения системы вода придет в дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, после атаки в Кирове скорректировали схему движения городского общественного транспорта, изменив маршруты следования нескольких автобусов и троллейбусов.