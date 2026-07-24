Мирное соглашение по Украине должно предусматривать территориальные уступки в пользу России. Об этом заявил в интервью The Economist американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Я давно выступаю за мир. Несколько лет назад я писал, что необходимо пойти на некоторые уступки России. Это не значит, что я за Россию, я просто был прагматичен: иначе люди будут гибнуть годами, не добившись ничего», ― сказал бизнесмен.

Миллиардер назвал «ужасным», если военные действия продолжатся еще несколько лет.

Маск также обрушился с критикой на дипломатов, которые «устраивают ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди умирают на передовой, и рассуждают о том, что Россия должна вывести войска, но сами в Россию не едут».

В 2022 году бизнесмен запустил в принадлежащей ему соцсети Х голосование по плану урегулирования на Украине из четырех пунктов.

Маск предложил провести повторный референдум на новых территориях России под наблюдением ООН, признать Крым российским, как это было «до ошибки Хрущева», гарантировать водоснабжение полуострова, а также закрепить нейтральный статус Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский в ответ спросил пользователей, какой Маск им нравится больше: «тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию».

В Кремле положительно оценили желание миллиардера найти пути мирного выхода из ситуации, отметив, что многие его идеи «заслуживают внимания». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей уже высказали свое мнение на референдумах, и «ничего другого быть не может».

ВСУ используют систему спутникового интернета Starlink компании Маска SpaceX для связи в зоне боевых действий и проведения операций с беспилотниками.

В феврале Маск сообщил, что SpaceX принимает меры против несанкционированного использования Starlink Россией.