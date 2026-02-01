SpaceX принимает меры по недопущению несанкционированного использования Россией спутниковой связи Starlink, сообщил глава компании, американский предприниматель Илон Маск 1 февраля.

«Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры», — написал он в соцсети Х в ответ на пост министра обороны Украины Михаила Федорова.

Сам Федоров в ответ написал, что «первые шаги уже приносят реальные результаты». «Мы тесно сотрудничаем с вашей командой над следующими важными шагами. Спасибо, что поддерживаете нас» — говорится в сообщении украинского министра.

29 января Федоров заявил, что Киев взаимодействует со SpaceX, чтобы помешать России использовать Starlink для наведения беспилотников. По его словам, ранее появилась информация о том, что некоторые российские дроны оснащены соответствующим спутниковым оборудованием.

«Я благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за их оперативный отклик и немедленное начало работы над решением проблемы. <…> Западные технологии должны и дальше поддерживать демократический мир», — написал министр в X.

В ответ на этот пост Маск написал: «Всегда рад».

31 января советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил, что на Украине введены временные ограничения в работе Starlink. По его словам, мера носит временный и экстренный характер, в дальнейшем будет представлено комплексное решение. «Страна.ua» предполагает, что речь может идти о создании «белых списков», куда будут внесены украинские терминалы Starlink, которые получат одобрение на работу в стране.

«Я не могу публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано», — написал Бескрестнов, отметив, что SpaceX «вовлечена в процесс и помогает специалистам Министерства обороны».

По данным профильного портала Dronexl, SpaceX ввела ограничение скорости до 75—90 км/ч для всех терминалов Starlink. При его достижении терминал перестает работать.

Если у Украины появятся «белые списки» с базой разрешенных терминалов, это «сведет на нет» применение Starlink на российских беспилотниках, пишет телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Пока сложно сказать, получится ли в будущем обойти эту систему, как получалось обойти прежние скоростные ограничения. Если нет, то эпоха БМ-35 и «Молний-2» на Starlink окажется яркой, но короткой вспышкой на фоне общего превосходства ВСУ в дронах с такой спутниковой связью. Кроме того, есть большой риск, что белые списки потушат не только терминалы для дронов, но вообще все «Старлинки», используемые ВС РФ стационарно для фронтового интернета», — говорится в посте.

Ранее Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» в ответ на его обращение с вопросом, почему предприниматель не остановит «использование Starlink русскими». Польский министр также заявил, что глава SpaceX «зарабатывает на военных». «Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал Сикорский.

Маск в ответ написал, «этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа системы связи для украинских военных».