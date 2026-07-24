«Этот так называемый «пакет финансовой помощи» в 3,2 миллиарда евро — не что иное, как заранее установленная цена за окончательную капитуляцию нашего суверенитета», — так черногорский политик Спасое Томич в комментарии RTVI охарактеризовал финансовые условия вступления Черногории в Евросоюз.

По его словам, под видом финансовой помощи реально скрывается сделка с правящими кругами о передаче корпорациям ЕС природных богатств страны — водных, лесных и энергетических ресурсов.

«В итоге мы станем членами «второго сорта», лишенными права голоса, где евро-администраторы будут лишь осуществлять политику колониального управления нашей страной», — сказал Томич.

В заключение он подчеркнул, что предложенный Брюсселем маршрут стоит называть не путем в процветающую Европу, а дорогой к «организованной распродаже Отечества», за которой стоят интересы иностранных центров силы, а не нужды граждан Черногории.

Резкие оценки Томича прозвучали на фоне растущей в Евросоюзе дискуссии о финансовых последствиях вступления Черногории — этот кейс может задать подход к финансированию будущих расширений ЕС, пишет Euronews.

Еврокомиссия в июне представила финансовый пакет для Черногории — страны с населением около 626 тысяч человек, кандидата на вступление в ЕС. Общая стоимость оценивается в 3,2 миллиарда евро, что составляет менее одного евро на налогоплательщика ЕС. Однако, несмотря на скромный масштаб на фоне долгосрочного бюджета союза почти в 2 триллиона евро, обсуждение вызвало разногласия среди стран-членов.

По словам европейских дипломатов, основная проблема заключается не столько в сумме, сколько в создании прецедента. В условиях активизации политики расширения ЕС Черногория фактически становится тестовым случаем для будущих решений — в том числе в отношении других кандидатов, таких как Албания, Молдавия и Украина.

Ключевой вопрос связан с источниками финансирования. Рассматриваются два варианта: перераспределение уже существующих средств или поиск новых доходов, включая общеевропейские налоги либо увеличение взносов стран-участниц.

Ситуацию осложняют различия в подходах внутри ЕС. Южные и восточные страны выступают за увеличение финансирования программ регионального развития и сельского хозяйства, тогда как северные государства, включая Германию и Нидерланды, настаивают на сдерживании общего бюджета и перераспределении текущих ресурсов.

Согласно предложению Еврокомиссии, после вступления Черногория станет так называемым «чистым получателем» средств ЕС. Часть финансирования планируется перенаправить из программы внешней помощи Global Europe в фонды сельского хозяйства и регионального развития. При этом остается открытым вопрос, за счет каких источников будут покрываться дополнительные расходы по другим направлениям, включая оборону и конкурентоспособность.

Эксперты также обращают внимание, что принятое решение может повлиять на отношение потенциальных кандидатов, особенно экономически более развитых стран, которые с самого начала окажутся чистыми донорами бюджета. В частности, Исландия планирует провести 29 августа референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, приостановленных в 2013 году.

Таким образом, ситуация вокруг Черногории выходит за рамки частного вопроса расширения и становится элементом более широкой дискуссии о будущем финансовой архитектуры Евросоюза.