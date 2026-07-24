Число обращений граждан Украины в польскую полицию по фактам предполагаемых преступлений на почве ненависти в первом полугодии 2026 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Главного полицейского управления Польши.

За первые шесть месяцев 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Для сравнения: в 2024 году за весь год было зарегистрировано 267 обращений, в 2025-м — 275. Если нынешний темп сохранится, к концу 2026 года их число может достичь около 360, отмечает издание.

В полиции уточнили, что приведенные цифры отражают количество поступивших заявлений, а не число преступлений, подтвержденных по итогам расследований. Речь идет о случаях избиений, словесных оскорблений и травли в интернете.

Председатель Комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич, ранее долгое время живший и работавший на Украине, в комментарии RTVI связал происходящее с внутренними социальными и поведенческими факторами.

«Я долго жил на Украине и хорошо знаю ситуацию изнутри. По моему мнению, существующие внутренние проблемы, включая высокий уровень коррупции и социальные противоречия, отражаются и за пределами страны. После 2014 года ситуация, на мой взгляд, только усложнилась, усилились политические и общественные конфликты», — сказал Станоевич.

По его словам, после начала военного конфликта часть граждан Украины, оказавшись в странах ЕС, демонстрирует поведение, которое вызывает негативную реакцию у местного населения. При этом Станоевич подчеркнул, что речь не идет обо всех украинцах — среди них много законопослушных и интегрированных людей. Однако, по его оценке, именно конфликтные случаи с участием выходцев из Украины всё чаще становятся заметными и формируют общественное восприятие.

«То, что происходит в Польше, может свидетельствовать о накоплении недовольства, которое ранее не получало широкой огласки. Подобные процессы, вероятно, могут проявляться и в других европейских странах», — заключил Станоевич.

Рост числа заявлений совпадает с периодом напряженности в отношениях Варшавы и Киева, а также с увеличением объема антиукраинского контента в интернете.