Работники иркутского завода «МедТехСервис» («МТС»), одного из крупнейших производителей глюкометров и тест-полосок для диагностики сахарного диабета, обратились к губернатору Игорю Кобзеву с просьбой лично вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг их предприятия. В опубликованном в социальных сетях завода видеообращении говорится, что уже почти год он находится под беспрецедентным административным давлением, которое ставит под угрозу его дальнейшую работу.

«Ежедневно мы сталкиваемся с давлением, запугиванием и угрозами. В отношении собственников и работников возбуждаются уголовные дела. Людей задерживают и помещают в изоляторы. Вызывают на бесконечные допросы. Дома и на рабочих местах регулярно проводятся обыски. Нас лишают возможности управлять сложнейшим производством, планируют лишить доступа к электроэнергии, что может остановить производственный процесс. Предприятие уже больше полутора лет находится под налоговой проверкой. При этом нам дают понять, что сразу по окончании нынешней проверки начнется следующая», — говорится в обращении.

По мнению сотрудников, происходящее напрямую связано с тем, что за последние годы предприятие сумело стать одним из крупнейших российских производителей средств диагностики сахарного диабета. «Мы уверены, что все происходящее направлено на то, чтобы парализовать нашу работу, морально сломить коллектив и вынудить нас отказаться от того, что мы создавали долгие годы. Нас пытаются заставить опустить руки и согласиться с тем, что завод прекратит свое существование».

Теперь работники просят губернатора лично разобраться в ситуации и обеспечить соблюдение закона.

«Мы не просим особого отношения или каких-то привилегий. Мы просим лишь одного — чтобы в отношении нашего предприятия соблюдался закон. Чтобы наш завод не пытались уничтожить только потому, что сегодня он стал успешным. Чтобы сотни тысяч людей по всей стране, страдающих сахарным диабетом, которые пользуются нашей продукцией, не стали заложниками чужих интересов и не остались без доступа к жизненно необходимым медицинским изделиям», — говорится в обращении.

Обращение вызвало широкий резонанс: ряд депутатов и общественных деятелей призвали власти срочно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить закрытия одного из лидеров отрасли, а министерству здравоохранения Иркутской области даже пришлось успокаивать иркутских пациентов, пообещав сохранить стабильное обеспечение глюкометрами и тест-полосками.

RTVI выяснил, что заставило работников предприятия бить тревогу.

Три товарища по бизнесу

Завод по производству глюкометров и тест-полосок для больных сахарным диабетом был создан в 2018 году тремя иркутскими предпринимателями — Сергеем Прокофьевым, Сергеем Дьяченко и Федором Железняковым. Последний был идейным вдохновителем проекта: более десяти лет он сам жил с диабетом второго типа, а потому хорошо понимал потребности пациентов и потенциал рынка. На тот момент технологией полного производства тест-полосок владели лишь США, Германия, Китай, Япония и Южная Корея. Именно поэтому Железняков лично отправился в Сеул, где познакомился с компанией BiBio — будущим поставщиком сырья для «МедТехСервиса», рассказали RTVI в компании.

Операционной компанией проекта стало созданное Железняковым ООО «МедТехСервис». На старте каждый из трех партнеров получил по 33% в капитале и вложил по 60 млн рублей в строительство предприятия и закупку оборудования. Но собственных средств для реализации проекта оказалось недостаточно, поэтому основным инвестором стала Корпорация развития Иркутской области (КРИО), созданная региональными властями для поддержки инвестиционных проектов.

За время строительства и запуска производства «МедТехСервис» получил от КРИО около 630 млн рублей. Однако из-за того, что объем финансирования превысил установленный в корпорации лимит в 500 млн рублей на один проект, кредит на 173 млн рублей был конвертирован в долю в капитале компании. Участие КРИО носило исключительно кредитный характер. Один из займов был оформлен как вхождение КРИО в уставный капитал ООО «МедТехСервис» с приобретением доли 49%, однако условия сделки соответствовали заемному финансированию, а не корпоративному участию. Это означало, что каждый из учредителей принял обязательство обратного выкупа доли пропорционально своему участию с уплатой процентов по такой же ставке, как и по привлеченному кредиту. Возвращать средства в полном объеме должны были учредители лично, несмотря на то, что получателем денег было юрлицо. «Дополнительно все три учредителя предоставили личные залоги и поручительства», — рассказали RTVI в пресс-службе «МедТехСервиса».

Несмотря на изменение структуры собственности, основатели проекта рассчитывали со временем вернуть полный контроль над предприятием. Железняков, Дьяченко и Прокофьев сохранили в равных долях остальные 51%.

Первые тест-полоски предприятие выпустило в конце 2019 года: их начали поставлять в аптеки Иркутской области для льготного обеспечения пациентов с диабетом. Кроме того, завод бесплатно передал нескольким десяткам тысяч жителей региона глюкометры и по тысяче тест-полосок каждому. Производственная линия была рассчитана на выпуск 3,5 млн тубусов по 50 тест-полосок и 500 тысяч глюкометров в год.

Но выйти на проектные мощности завод не успел. Практически сразу после запуска началась пандемия COVID-19. Государственные закупки были переориентированы на противоэпидемическую продукцию, а средства диагностики сахарного диабета временно отошли на второй план.

Осенью 2020 года завод поддержал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который привез на производство тогдашнего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Незадолго до визита предприятие получило два крупных контракта на поставку продукции по региональной и федеральной льготным программам.

«Жителям региона диабетические тест-полоски в этом году поставляет иркутская компания. Завод сейчас полностью закрывает потребность Иркутской области в расходных материалах для больных сахарным диабетом», — не без гордости подчеркивал тогда Кобзев. Мантуров в свою очередь обещал отечественным производителям преференции при государственных закупках.

Но даже поддержка властей не решила главной проблемы. Помимо сокращения спроса из-за пандемии, предприятие лишилось и своего единственного поставщика кастомного сырья — южнокорейская компания BiBio разорилась. Это стало причиной остановки производства, начались сокращения, завод простаивал 8 месяцев.

Для решения вопроса в Южную Корею был направлен Федор Железняков. Он изучил всю цепочку поставок, нашел новых партнеров, оценил возможности локализации производства сырья в России. Параллельно Федор Железняков пытался справиться с финансовыми трудностями: к началу 2023 года совокупная задолженность перед КРИО достигла порядка 600 млн рублей. Именно на этом этапе между партнерами возник конфликт. Весной 2023 года один из акционеров, Сергей Прокофьев, заявил о намерении выйти из бизнеса. Сам он позже скажет, что причиной этого решения была тяжелая болезнь, на лечение которой ему срочно понадобились деньги. В «МедТехСервисе» утверждают, что он объяснял свое решение бесперспективностью проекта и нежеланием дальше участвовать в обслуживании многомиллионного долга перед КРИО.

По результатам переговоров Железняков и Дьяченко предложили выкупить принадлежащие Прокофьеву 17% долей компании за 20 млн рублей, а также принять на себя его обязательства перед КРИО. В марте 2023 года сделка была закрыта. Был подписан опционный договор, по условиям которого Прокофьев получил право по истечении двух лет по своему выбору: либо выкупить 17% долей обратно за 20 млн рублей, либо получить денежную компенсацию, рассчитанную исходя из стоимости чистых активов общества на момент исполнения опциона. Выйдя из состава участников, Прокофьев перестал нести ответственность по поручительству, а имущество было выведено из залога. Причины появления этого соглашения стороны сегодня объясняют по-разному.

По версии Прокофьева, окончательно выходить из проекта он не собирался. Продажа доли была временной мерой: за два года он рассчитывал решить проблемы со здоровьем, после чего вернуться в состав владельцев. А на предложенную сумму в 20 млн рублей он якобы согласился лишь потому, что этих денег хватало на лечение.

В «МедТехСервисе» излагают иную версию: Прокофьев принял твердое решение выйти из проекта, но перед этим предложил использовать свои возможности в правительстве Иркутской области для того, чтобы добиться от КРИО отсрочки по выплате основного долга. И в качестве вознаграждения предложил подписать опционный договор, на что двое партнеров согласились. Однако после того, как получить отсрочку не удалось, Железняков и Дьяченко сочли, что оснований для исполнения опциона больше нет.

Тем временем положение самого предприятия начало быстро меняться. Менее чем за год Железняков и Дьяченко привлекли новое финансирование, полностью рассчитались с КРИО, выкупили долю корпорации и восстановили производство. Одновременно начал стремительно расти спрос на продукцию их завода. В «МТС» связывают это с уходом части иностранных производителей с российского рынка и курсом на импортозамещение в государственных закупках. К концу 2024 года предприятие поставляло тест-полоски уже практически во все регионы России и в несколько стран СНГ, а его выручка превысила 1 млрд рублей.

В январе 2025 года Федор Железняков передал принадлежащие ему 50% компании своему сыну Петру, который должен был заняться масштабированием бизнеса и подготовкой выхода на новые рынки.

Именно в этот момент о подписанном ранее опционе бывшим партнерам напомнил Сергей Прокофьев. Он потребовал предоставить бухгалтерскую отчетность предприятия либо выплатить компенсацию в размере 160 млн рублей.

Уголовное дело

Весной 2025 года спор между бывшими компаньонами перешел в суды и правоохранительные органы.

В марте Сергей Прокофьев обратился в арбитражный суд Иркутской области с иском к Сергею Дьяченко и Федору Железнякову. Первоначально он требовал взыскать с каждого почти по 40 млн рублей, но впоследствии увеличил размер требований почти до 70 млн рублей. Одновременно он заявил требования о взыскании убытков, связанных с неисполнением опционного соглашения.

Параллельно Прокофьев направил заявления в ФСБ, Следственный комитет, МВД и ФНС. В них он утверждал, что действия руководства и собственников «МедТехСервиса» причинили ущерб как ему самому, так и Корпорации развития Иркутской области.

В результате в августе 2025 года Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по статьям об особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, в 2021—2023 годах руководители предприятия организовали схему, при которой продукция формально продавалась аффилированным компаниям по заниженной цене, а затем перепродавалась конечным покупателям уже по рыночной стоимости. Полученную разницу, считает следствие, фигуранты присваивали. Размер ущерба был оценен в 65 млн рублей.

Фигурантами дела стали шесть человек, включая Федора и Петра Железняковых и Сергея Дьяченко. Потерпевшими следствие признало Сергея Прокофьева и КРИО.

В «МедТехСервисе» с такой оценкой категорически не согласны. В компании утверждают, что на момент обращения Прокофьева сама КРИО не считала себя потерпевшей стороной и публично заявляла об успешном завершении проекта и полном исполнении компанией своих обязательств. По словам представителей предприятия, позиция корпорации изменилась уже после возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в «МТС» подчеркивают, что все сделки по закупке сырья и реализации продукции проходили обязательное согласование с представителями КРИО, в то время владевшей долей в компании.

«Бывший генеральный директор КРИО лично согласовывал все сделки по приобретению сырья и отгрузке произведенной продукции. Перед подписанием протоколов общего собрания он проводил внутренние процедуры по проверке заявляемых нами контрагентов. Без его подписи эти платежи банки просто не провели бы», — говорят в «МТС».

Через полгода, в феврале 2026-го, появилось новое уголовное дело. На этот раз следствие усмотрело в деятельности «МТС» незаконный вывод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Размер предполагаемого ущерба увеличился уже до 350 млн рублей. В компании говорят, что следствие фактически криминализировало обычные расчеты с иностранными поставщиками, необходимыми для закупки сырья и комплектующих.

В рамках нового уголовного дела суд вынес всем фигурантам запрет определенных действий. Исключением стал один из основателей предприятия, Сергей Дьяченко, которого отправили в СИЗО. В компании считают, что именно его избрали основной целью давления.

Спустя полтора месяца, в конце апреля 2026 года, Дьяченко признал вину и одновременно заключил мировое соглашение с Сергеем Прокофьевым. По его условиям он обязался выплатить бывшему партнеру 145 млн рублей. Уже через два дня суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Параллельно предприятие столкнулось и с другими проверками: сначала в офис компании пришли сотрудники налоговых органов, а затем региональный Минздрав изъял из обращения всю продукцию «МедТехСервиса» после решения Росздравнадзора, касавшегося одной из партий тест-полосок. Позже производитель заменил продукцию, и она вернулась в оборот.

По словам сотрудников предприятия, административное давление уже сказалось на нём: «МедТехСервис» начал терять возможность участвовать в конкурсных процедурах и заключать новые контракты. Но главное, говорят они, рядовые работники и руководство уже несколько месяцев живут в условиях постоянных обысков, допросов и угроз ареста. При этом попытки добиться справедливого отношения со стороны государственных органов результатов не дали. Именно поэтому коллектив решил обратиться напрямую к губернатору Иркутской области.

«Нас медленно уничтожают», — говорят сотрудники, объясняя, почему записали это видео.