Россия вышла на первое место в Европе по объему производства пива, свидетельствуют данные баварской компании BarthHaas — одного из ведущих мировых поставщиков хмелевой продукции. Это произошло по трем причинам, рассказал KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Согласно отчету BarthHaas, в прошлом году Россия произвела 90,1 млн гектолитров (гл) пива, Германия ― 79,2 гл. В мировом рейтинге РФ занимает пятое место после Китая, США, Бразилии и Мексики. Общий объем производства пива в Европе упал на 8,4 млн гл, в основном за счет сокращения в Германии (−4,7 млн гл).

Черниговский отметил, что в России тоже снизились объемы производства пива, но не так существенно, как в Германии. Отчасти поэтому РФ и оказалась лидером европейского рейтинга.

Эксперт выделил три особенности российского пивного рынка, которые повлияли на статистику: высокий внутренний спрос на пиво, более льготный режим работы для отрасли и сниженная налоговая нагрузка по сравнению с другими видами алкоголя.

Черниговский отметил, что пиво остается в России самым массовым и доступным алкогольным напитком.

«Когда у людей меньше свободных денег, они чаще отказываются от более дорогих категорий — вина, крепкого алкоголя, импортных напитков. Пиво в такой ситуации страдает меньше», — пояснил собеседник KP.RU.

Он добавил, что российские производители и продавцы сталкиваются с теми же проблемами, что и европейские, но за счет масштаба рынка и более мягкого регулирования «падение не такое глубокое».

По данным Росстата, в первом полугодии производство пива в стране снизилось на 2,4% — до 459 млн декалитров (в годовом выражении ― на 1,1%).