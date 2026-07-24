Появление проблем с памятью и ориентацией в пространстве после 50 лет ― это повод обратиться к врачу. Мнение о том, что с возрастом такие изменения свойственны всем людям, — миф. Об этом сообщила KP.RU доктор медицинских наук, врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, доцент Ирина Преображенская.

«Если у человека развиваются трудности с припоминанием освоенной им информации и с ориентацией в пространстве — это, возможно, симптом серьезной болезни», — отметила специалист.

Врач также опровергла распространенный миф о том, что человек использует свой мозг только «на 2%». Она пояснила, что не используемые мозгом нервные клетки нужны на случай повреждений. «Включить» их нельзя, и это не нужно: они обеспечивают мозгу необходимую надежность.

«Но, даже если мы одновременно „включим“ в мозге все работающие нейроны — это не сделает нас гениальными, а просто запустит генерализованный эпилептический припадок», ― отметила Преображенская.

Что человек действительно может «отрастить», так это новые нейронные связи, подтвердила собеседница KP.RU. Она отметила, что тренировать мозг не поздно ни в каком возрасте, но важно заниматься не просто чем-то новым для себя, а тем, что дается тяжело.

«Если вы начали делать что-то новое и вам легко — значит, ваш мозг просто-напросто использует уже готовую, проторенную нейронную сеть, а не строит новую», ― объяснила Преображенская.

Также необходим повседневный «неспецифический когнитивный тренинг» ― это решение кроссвордов, просмотр и обсуждение фильмов и книг, игры на логику или быструю реакцию. Более серьезные тренировки мозга врач посоветовала проводить с неврологом или нейропсихологом.

Кроме того, для поддержания мозга в хорошей форме обязательна регулярная физическая активность, например, как минимум получасовая прогулка.