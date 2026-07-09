Москва не поддерживает звучавшую идею совместного управления Запорожской АЭС вместе с США. Об этом в специальном интервью RTVI заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. При этом дипломат подтвердил, что в энергоблоках ЗАЭС использовалось американское топливо Westinghouse и что Москва готова вернуть его американцам, когда будет такая возможность.

«Все эти разговоры — не хочу использовать слово спекуляции — насчет какого-то совместного управления, совместного владения и прочего. У меня просто один вопрос: а зачем? Кому это нужно?» — отметил Михаил Ульянов.

Он напомнил, что Россия впервые в истории построила атомную электростанцию еще в 1954 году. Страна остается лидером в этой сфере и продолжает строить «огромное количество энергоблоков по всему миру».

«Неужели нам нужны американцы? Я сильно в этом сомневаюсь. Я не понимаю в чем смысл. Нет, ну американцам это может быть интересно с коммерческой точки зрения. Тем более что у Трампа коммерческий аспект играет очень большую роль в политике. Ну, а нам-то это зачем?» — сказал собеседник RTVI.

Дипломат напомнил, что в 2025 году МИД России выпустил специальное заявление, которое касалось предложения о совместном управлении ЗАЭС. В нем было сказано, что это российская станция, все указы и распоряжения правительства на этот счет были приняты.

«На станции работают граждане Российской Федерации, в том числе бывшие украинские, а теперь уже российские атомщики. Заявление МИД вполне определенно послало сигнал о том, что все это спекуляции, которыми не нужно руководствоваться», — заявил Михаил Ульянов.

Российский дипломат вспомнил лишь один пример совместного использования атомной станции — АЭС Кршко, которая расположена в Словении. Она была построена во времена Югославии.

«Две входившие в это государство республики — Хорватия и Словения — построили в совместном управлении вот эту станцию с одним энергоблоком. И до сих пор они как бы вместе ею управляют. Но это исключительный эпизод в сугубо конкретных условиях бывшей Югославии. А так вообще-то все станции управляются какой-то одной страной». — отметил постпред России в Вене.

По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может играть в этом процессе особой роли. У Агентства «нет способности, возможности, экспертизы и потенциала» для того, чтобы управлять или соучаствовать в управлении атомной станцией, это не задача Агентства.

Михаил Ульянов подтвердил, что до 2022 года на четырех из шести энергоблоков Запорожской АЭС использовалось американское топливо Westinghouse.

«В принципе, это не очень хорошо, но это сделали украинцы по политическим соображениям — и опять-таки, чтобы оказаться в зависимости от американцев, а не от Российской Федерации с ядерным топливом. Ну, зависимыми в любом случае приходится быть, но они предпочитают зависеть от американцев. Это их дело», — сказал дипломат.

По его словам, Москва четко давала понять, что готова вернуть топливо Соединенным Штатам, «когда для этого возникнут условия». Дело в том, что в этом топливе остается остаточное тепловыделение, оно еще не готово к передаче, к операции по отгрузке, к вывозу на территорию США или куда-то еще.

«Но, в принципе, мы готовы это сделать», — заключил Михаил Ульянов.