Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу торговым расследованием и новой «существенной» пошлиной после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро (около $1 млрд). Об этом он написал в Truth Social.

«Европейский союз заплатит очень большую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их последовательно предупреждал. Штрафы будут полностью отменены и, как мы ожидаем, существенная пошлина будет введена в кратчайшие возможные сроки», — заявил американский лидер.

По его словам, ЕС «снова взялся за свое» и, как обычно, «бьет прямо по великим американским компаниям». Практику «ограбления» американского бизнеса и налогоплательщиков Трамп пообещал «немедленно» изучить в рамках расследования по разделу 301 Закона о торговле 1974 года.

«Соединенные Штаты Америки не “копилка” для Европы, и мы не позволим ей ею быть», — добавил он.

Трамп также утверждал, что взыскание против Google было назначено «без объяснения». Однако в пресс-релизе Еврокомиссии от 23 июля говорилось, что санкция связана с нарушением Регламента о цифровых рынках (DMA), который регулирует деятельность крупнейших онлайн-платформ.

Регулятор указал на два нарушения. По версии ЕК, Google давала преференции собственным сервисам в поисковой выдаче — в том числе в категориях покупок, отелей, транспорта и спортивных результатов, — а также мешала разработчикам приложений направлять пользователей к более выгодным предложениям вне Google Play. Компании дали 60 дней на устранение нарушений, в противном случае ей могут грозить дополнительные периодические выплаты.

Это первое наказание Google по DMA и крупнейшее из известных взысканий по этому закону на данный момент. В своем посте Трамп также напомнил о прежних штрафах для Apple, Meta* и Amazon. При этом Би-би-си указывает на то, что происхождение названных им сумм неясно. По данным издания, крупнейшими санкциями по DMA до сих пор оставались штрафы Apple на 500 млн евро и Meta* на 200 млн евро, наложенные в 2025 году.

В Google реакцию Вашингтона встретили благосклонно. Представитель компании Хосе Кастаньеда заявил The Guardian, что корпорация «упорно работала» над соблюдением DMA, но ранее уже выражала обеспокоенность последствиями последних решений Еврокомиссии. «Мы ценим взаимодействие со стороны администрации и правительства США», — сказал он.

Раздел 301 Закона о торговле 1974 года позволяет Вашингтону расследовать зарубежные практики, которые американские власти считают несправедливо обременяющими торговлю США, и отвечать ограничительными мерами, включая пошлины. Администрация Трампа уже использует этот механизм и в других торговых спорах.

Угроза Трампа прозвучала на фоне хрупкого торгового компромисса между Вашингтоном и Брюсселем. Как писала газета Politico, на кону может оказаться соглашение, которое глава Белого дома и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключили прошлой осенью в шотландском Тернберри: оно ограничило американские пошлины на экспорт из ЕС уровнем 15%.

Ранее президент по глобальным вопросам Кент Уокер называл решение «деградацией продукта, вызванной небольшой группой преследующих свои интересы жалобщиков», и предупреждал, что исполнение требований заставит убрать функции поиска в реальном времени и разобрать защитные механизмы Play.

Офис торгового представителя США, который должен запускать проверки по разделу 301, не ответил Politico на вопрос, планируется ли такое расследование и когда оно может быть объявлено. Накануне глава USTR (Управление торгового представителя США) Джеймисон Грир предупреждал, что меры Брюсселя против Google способны осложнить отношения с Белым домом.

Еврокомиссия комментировать новую угрозу отказалась, ограничившись отсылкой к своим прежним брифингам.

Вместе с тем по этой ситуации жестко высказался председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге. По его словам, действия Трампа могут подорвать достигнутые договоренности и перевести спор в плоскость Антипринудительного инструмента ЕС, который в Брюсселе называют «торговой базукой».

«Эта реакция дестабилизирует именно ту осторожную защищенность, которая была достигнута благодаря интенсивным переговорам. Более того, это другое качество — это попытка политического влияния через тарифную и торговую политику», — заявил Ланге.

При этом он выразил надежду, что до эскалации не дойдет. «В прошлом мы уже видели несколько постов в Truth Social, которые не привели к конкретным действиям. Надеюсь, так будет и на этот раз, потому что иначе не только развалится шотландская сделка, но и произойдет серьезная эскалация», — сказал европарламентарий.

Ранее президент США неоднократно прибегал к тарифным угрозам и за пределами собственно торговой повестки. В прошлом году он давил таким образом на Мексику и Канаду, добиваясь ужесточения мер на границе, а в июне пригрозил 100-процентной пошлиной любой европейской стране, которая введет налог на цифровые услуги для американских технологических компаний.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности