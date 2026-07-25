Венгрия фактически стала Венесуэлой, только без нефти, заявил бывший премьер-министр, председатель партии «Фидес» Виктор Орбан. Он также призвал перейти от оппозиционной политики к «политике сопротивления».

Об этом он сказал, выступая на 35-м Бальваньошском летнем университете в румынском Бэиле-Тушнаде. Как отмечают венгерские СМИ, это было первое выступление Орбана после поражения «Фидес» на апрельских парламентских выборах и первое за 16 лет — в качестве оппозиционного политика.

По его словам, после смены власти Венгрия «13 апреля проснулась в новой реальности», которая прежде казалась «плохой шуткой» или «безвкусным розыгрышем».

Орбан добавил, что в стране разрушаются демократические институты и правовые гарантии. По его мнению, при помощи «персонифицированных законов с обратной силой» из политики вывели часть оппозиции и ее наиболее сильных лидеров, а в перспективе ей фактически запретили участвовать в выборах.

«Если не люди решают, за кого голосовать, а власть решает, за кого людям можно голосовать, то демократии пришел конец», — заявил он.

Экс-премьер уверен, что «персонифицированной конституционной поправкой с обратной силой» были смещены президент республики, председатель Конституционного суда и генеральный прокурор, из-за чего в стране, по его оценке, было демонтировано и правовое государство.

«Ликвидация демократии и правового государства в Венгрии сегодня происходит ради единоличного контроля над властью. Это преступление», — сказал он, добавив, что сейчас это, возможно, не будет иметь последствий, но «когда правовое государство будет восстановлено», значение этих действий станет очевидным.

Описывая происходящее, Орбан сказал, что долго искал подходящую историческую и политическую аналогию. По его словам, после неофициальных переговоров в США ему дали понять, что подобные процессы уже были известны в Латинской Америке.

«Венгрия — новая Венесуэла, только без нефтяного богатства», — считает политик.

Орбан назвал происходящее строительством «новой авторитарной системы» и заявил, что она «агрессивна, насильственна и злоупотребляет своей силой». По его словам, такая модель «не созидает, а разрушает», подрывает представления о границах власти, о том, что является общественным имуществом, а что нет, а также размывает различие между правдой и ложью, реальностью и видимостью. Он утверждал, что подобная система создает атмосферу, в которой никто не может чувствовать себя в безопасности, а ее итогом «всегда становится насилие».

Отдельно лидер «Фидес» высказался о внешней политике, заявив, что ошибкой был отказ Венгрии от нейтралитета. По его словам, НАТО остается жизненно важным оборонительным союзом, однако за пределами альянса Будапешт должен сохранять право на нейтралитет. Он раскритиковал курс на присоединение к «проукраинской и антироссийской европейской военной коалиции» и заявил, что в случае эскалации войны это делает Венгрию потенциальной военной целью.

Экономическую ситуацию Орбан также описал в крайне мрачных выражениях. По его словам, в стране «месяцами нет экономического управления», вместо него идет «Facebook*-управление» и «замыливание глаз», тогда как страдают сельское хозяйство и строительство, а сильный форинт бьет по экспортерам. Он утверждал, что власти говорят о введении евро в тот момент, когда экономические проблемы уже «стучатся в дверь».

«Я хотел бы, чтобы все знали: это сказка. Евро в действительности — кодовое название, шифр, код мер жесткой экономии», — сказал Орбан. По его словам, именно поэтому такую идею поддерживают спекулянты, банки и финансовые круги.

Развивая этот тезис, бывший глава правительства предупредил, что при дальнейшем ухудшении ситуации в страну «постучат иностранцы» со своими рецептами выхода из кризиса, а Венгрия может столкнуться с новым переделом ресурсов.

По его словам, мир живет в условиях искусственно заниженных цен на энергоносители, которые удерживаются «огромными усилиями» ниже реального уровня, тогда как из мирового нефтяного предложения уже выпала значительная доля. Орбан заявил, что власти осенью будут вынуждены сказать правду о ситуации с нефтью, газом и энергией, а «весь мир ждет судного дня».

Говоря о дальнейшей стратегии «Фидес», Орбан заявил, что обычной оппозиционной политики больше недостаточно. «Нам нужно перейти от оппозиционной политики к политике сопротивления», — сказал он. По его словам, задача партии теперь не в том, чтобы заниматься вопросами власти как таковыми, а в том, чтобы служить «национальному сопротивлению» и помогать всем группам и организациям, выступающим за восстановление свободы.

Он добавил, что «Фидес» должен действовать не только как партия, но и как «сервисный центр», «инкубатор» и «рассадник» для максимально широкой коалиции сторонников свободы. «Мы должны защитить Венгрию, потому что не можем <…> стать банановой республикой Европы», — заявил Орбан.

Политик уверен, что через 25 лет Европейского союза уже не будет. Орбан заявил, что не хотел бы занять место Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии, потому что «эту должность нужно упразднить». По его словам, ЕС необходимо реформировать, а чрезмерные полномочия ЕК — «урезать» и вернуть к первоначальной модели.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр, комментируя речь Орбана в Facebook*, написал: «Заниматься неисправимым, потерпевшим крах мафиозным главарем бессмысленно. Спасибо за мудрость и доверие, Венгрия».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности