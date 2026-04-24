Россия и Украина 24 апреля провели очередной обмен военнопленными в формате «193 на 193», сообщило Министерство обороны РФ. Посредниками выступили США и ОАЭ.

«США и ОАЭ оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных из плена», — говорится в сообщении ведомства. Украинские власти произошедшее пока не комментировали.

Освобожденные российские военные сейчас находятся на территории Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Министерства обороны.

Это уже третий крупный обмен с начала года. Предыдущий состоялся 11 апреля — на Пасху — по формуле «175 на 175». Тогда посредником выступили ОАЭ, а вместе с военнослужащими в Россию вернулись последние жители Курской области, остававшиеся на украинской территории. Они оказались там после вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года.

В марте стороны провели самый масштабный обмен этого года — по формуле «500 на 500» в два этапа: 5 марта передали по 200 человек, 6 марта — еще по 300.