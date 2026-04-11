Россия и Украина в преддверии Пасхи провели обмен пленными, каждой стороне было передано по 175 военных. Об этом сообщает российское Минобороны в субботу, 11 апреля.

«Возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, им оказывается психологическая и медицинская помощь.

Кроме того, были возвращены семеро жителей Курской области, удерживавшихся Киевом.

Посредником в организации обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отметило Минобороны.

Проведение обмена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, большинство вернувшихся в результате обмена украинских военнослужащих находились в плену с 2022 года.

11 апреля в 16:00 мск в зоне военной операции вступит в силу пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Режим прекращения огня будет действовать до исхода дня 12 апреля, сообщали в Кремле. Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим тишины и «действовать исключительно зеркально».

9 апреля Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Москва передала Киеву останки 1 тыс. бойцов, получив взамен 41 тело.

Предыдущий обмен пленными состоялся 6 марта: с каждой стороны на родину были отправлены по 300 военнослужащих.

В прошлом году Россия и Украина тоже проводили обмен перед Пасхой. На тот момент он был крупнейшим с начала военной операции и прошел по формуле «246 на 246».