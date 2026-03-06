Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «300 на 300», сообщили в российском Минобороны в пятницу, 6 марта.

«6 марта т.г. с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, где им предоставлена необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они будут доставлены самолетом в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ и США, отметили в Минобороны.

Обмен произошел в рамках договоренностей, достигнутых на февральских переговорах в Женеве между Россией, Украиной и США. Его предварительно анонсировал глава российской делегации, помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский.

Всего в рамках этого обмена в Россию и на Украину вернулись по 500 человек — в первый день, 5 марта, состоялся обмен по формуле 200 на 200. В тот же день самолеты Ил-76 с российскими военными приземлились в Подмосковье, сообщал ТАСС.

В МИД в Москве указали, что освобождение россиян из плена стало возможным благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов и США.

Месяц назад, 5 февраля, стороны впервые в 2026 году обменялись военнопленными, передав друг другу по 157 человек. Также в Россию были возвращены трое жителей Курской области.

В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что обменов военнопленными не было уже четыре месяца, в связи с чем она принципиально подняла вопрос о возобновлении на встрече с украинским омбудсменом. Тогда она передала Киеву список украинских военных, находящихся в России, которых можно обменять.

В марте она обменялась с украинской стороной списками пропавших без вести и передала письма пленным российским бойцам от родных.

В конце февраля сообщалось, что Москва и Киева обменялись телами погибших. По словам Мединского, российская сторона передала 1 тысячу тел, украинская сторона — 35 тел.