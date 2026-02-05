Москва и Киев провели первый в 2026 году обмен военнопленными, он прошел в формате «157 на 157», сообщило Минобороны России в четверг, 5 февраля. В настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси, им оказывается помощь.

Из Украины также были возвращены трое жителей Курской области.

Посредниками в обмене военнопленными выступили США и ОАЭ. Это первый случай с начала военной операции на Украине, когда обменный процесс состоялся при посредничестве Соединенных Штатов.

Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной прошел в октябре 2025 года в рамках Стамбульских договоренностей.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Москва, Киев и Вашингтон решили провести обмен 314 пленными. К таким договоренностям страны пришли на переговорах по Украине в Абу-Даби.

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал Уиткофф на своей странице в Х.

Он подчеркнул, что сторонам предстоит проделать «значительную работу». «Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс», — заверил Уиткофф.

В конце января уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за время боевых действий на родину вернулся 1851 военнослужащий. Стороны продолжают вести активный диалог «по конкретному числу лиц, которые будут включены в обмен, и организационным вопросам», пояснила она.