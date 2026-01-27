За 2025 год аппарат уполномоченного по правам человека в России получил 128 тыс. обращений, из них 74 тыс. связаны с СВО. Об этом на заседании фракции КПРФ в Госдуме рассказала Татьяна Москалькова, передает корреспондент RTVI. По ее словам, за время боевых действий на родину удалось вернуть 1851 военнослужащего и сейчас ведутся серьезные переговоры по поводу очередного обмена пленными.

«Обращений за 2025 год поступило значительно больше, чем в 2024 году, — 128 тысяч. Из них 74 тысячи связаны со СВО», — рассказала омбудсмен.

Москалькова выделила несколько основных групп обращений:

возвращение из плена и «помощь нашим ребятам во время их нахождения в плену»;

поиск без вести пропавших;

выполнение социальных обязательств государства перед участниками СВО и их семьями;

возвращение жителей Курской области, «которые были во времена оккупации курской земли перемещены на Украину».

воссоединение разделенных закрытием границ семей;

освобождение российских граждан, подвергшихся на Украине уголовным репрессиям за пророссийские взгляды;

помощь эвакуированным из Украины;

помощь перемещенным из приграничных зон лицам.

«По каждому из этих направлений был выстроен свой алгоритм действий», — рассказала Москалькова.

Особую сложность, добавила она, представляет ситуация с жителями Курской области, которых украинские военные перемещали из зоны боевых действий.

«И это очень было правильно — их в то время спасти из-под обстрелов, из подвалов. Но когда они оказались на украинской стороне, то фактически оказались заложниками, и пришлось вести долгие, длинные разговоры, привлекая и Святой престол, и Международный комитет Красного Креста, и Верховного комиссара ООН по правам человека. В прошлом году было девять таких акций небольшими партиями. [В результате] возвращено 107 человек. К сожалению, 12 еще продолжают удерживаться в Сумах. Ведем по этому поводу серьезный разговор [с украинской стороной]», — сообщила омбудсмен.

В то же время, продолжила Москалькова, сейчас находятся в пунктах временного размещения в Орловской области находятся граждане Украины, которых российские военные спасли в Суджанском районе.

«Сейчас мы ведем большие серьезные переговоры по поводу очередного обмена, возвращении и репатриации тех граждан Украины, которых сегодня наши военные спасли из-под обстрела в Суджанском районе. И они находятся здесь, на территории России. И вот буквально сегодня в пунктах временного размещения в Орловской области мои сотрудники посещают их, чтобы понять, насколько они обеспечены всем необходимым — едой, вещами, лекарствами. Причем эти люди свободно передвигаются, и каждый, кто хочет уехать на Украину или в другие страны, может свободно воспользоваться. Мы помогаем им. Некоторые уже выехали», — добавила она.

По ее словам, за время СВО удалось вернуть на родину 1851 военнослужащего, при этом депутаты-коммунисты обращались к ней по поводу 28 пленных.

«К сожалению, еще есть над чем работать. <…> Очень важно было, что мы договорились с украинской стороной одновременно посещать пленных», — отметила Москалькова.

Омбудсмен также рассказала журналистам, что на прошлой неделе в Женеве у нее прошла встреча с украинским омбудсменом.

«Я передала ему списки по просьбе Минобороны, потому что министерство здесь является ведущей организацией по решению вопросов по обмену. Сегодня ведется активный диалог по конкретному числу лиц, которые будут включены в обмен, и организационным вопросам. Надеюсь, что в ближайшее время это состоится», — сообщила она.

Последний раз обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел в октябре 2025 года по формуле 185 на 185. В ходе этой процедуры были возвращены и гражданские лица: каждая сторона вернула по 20 человек.