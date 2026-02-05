Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X назвал переговоры по Украине в Абу-Даби «подробными и продуктивными», дискуссии продолжатся в ближайшие недели. Он отметил, что Россия, Украина и США договорились об обмене 314 заключенными

«Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров», — написал Уиткофф.

По словам спецпосланника, несмотря на то, что предстоит проделать значительную работу, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и способствует усилиям по прекращению боевых действий на Украине.

«Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс», — отметил Уиткофф.

Он выразил благодарность властям Объединенных Арабских Эмиратов за гостеприимство, а также президенту США Дональду Трампу «за его ведущую роль в том, что это соглашение стало возможным».

Второй раунд переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби состоялся 4—5 февраля. Консультации проходили в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины.

Состав российской группы по безопасности остался неизменным по сравнению с первым раундом, ее возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Со стороны Украины главой делегации был секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В конце января Уиткофф оптимистично оценил встречу во Флориде с участием спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, главы Минфина США Скотта Бессента, старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума и зятя американского лидера Джареда Кушнера.