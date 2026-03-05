Москва и Киев обменялись военнопленными по формуле «200 на 200″, сообщает Минобороны России.

Вернувшиеся российские военные находятся в Беларуси, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь, заявили в ведомстве. После этого всех военных доставят в Россию для лечения и реабилитации.

Посредниками между Россией и Украиной в вопросе обмена военнопленными выступили США и ОАЭ.

Еще один обмен намечен на 6 марта: стороны планируют передать друг другу по 300 военных, сообщил МИД России. Таким образом, в Россию вернутся 500 военнослужащих. О достижении соответствующих договоренностей по итогам переговоров в Женеве ранее написал помощник президента России Владимир Мединский.

Первый в 2026 году военнопленными между Москвой и Киевом состоялся месяц назад, 5 февраля. Стороны передали друг другу по 157 военных. Помимо этого, в Россию были возвращены трое жителей Курской области.

Февральский обмен стал первым случаем, когда в качестве посредников участвовали представители американской стороны. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, ранее на протяжении нескольких месяцев обмен был заблокирован, так как Киев «затягивал принятие решений», несмотря на неоднократные предложения со стороны Минобороны России.

В конце февраля также сообщалось, что Москва и Киева обменялись телами погибших военных. По словам Мединского, российская сторона передала 1 тысячу тел, украинская сторона — 35 тел.