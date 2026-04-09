Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных, получив от Киева 41 тело российских военнослужащих. Об этом сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен телами погибших бойцов состоялся 26 февраля. Как рассказывал помощник президента РФ Владимир Мединский, Киеву передали тела 1 тыс. украинских военных, взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов.

В конце января РФ передала Украине 1 тыс. тел, а Киев Москве — 38.

С начала конфликта Россия и Украина неоднократно проводили обмен телами погибших военных. По данным главы МИД РФ Сергея Лаврова, к началу декабря 2025 года Москва передала Киеву более 11 тыс. тел солдат, получив от украинской стороны 201 тело российских военных.

Кроме того, параллельно проводятся обмены пленными. 5 марта стороны обменяли по 200 человек, а 6 марта — по 300. В начале апреля омбудсмен России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев готовятся к обмену военнопленными к Пасхе.