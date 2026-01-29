Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военнослужащих, украинская сторона передала 38 тел российских бойцов. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Предыдущий обмен между сторонами состоялся 19 декабря 2025 года. Тогда помощник российского главы Владимир Мединский сообщал, что украинская сторона получила 1003 тел погибших бойцов, а российская — 26 тел. Он уточнял, что обмен был произведен в рамках стамбульских договоренностей, в ходе которых Москва и Киев договорились произвести несколько этапов обменов.

Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что к началу декабря 2025 года Россия передала Украине 11 тыс. тел солдат, украинская сторона в свою очередь передала 201 тело российских бойцов.

В январе 2026-го уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем телеграм-канале, что обсудили с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом вопрос о необходимости «скорейшей разблокировки обменов военнопленными», которых не было более 4 месяцев.

Как отметила Москалькова, российское Минобороны неоднократно предлагало различные форматы обменного процесса, но украинская сторона якобы «затягивает принятие соответствующих решений».

«Передала омбудсмену Украины список украинских военнослужащих, находящихся на территории России, которых можно было бы освободить в рамках обмена в ближайшее время. Ждем предложений от украинской стороны», — пояснила российский омбудсмен.

Она добавила, что матери и жены «заждались своих родных и близких», а их «скорейшее возвращение домой будет актом гуманизма и милосердия».