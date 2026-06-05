Россия и США подписали соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом рассказал RT спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что благодаря применению новых технологий появилась возможность в несколько раз уменьшить стоимость проекта. По словам Дмитриева, за счет этого строительство тоннеля «уже начинает быть экономически оправданным».

Глава РФПИ обратил внимание, что с обеих сторон потребуется подвести значительную инфраструктуру, из-за чего много вопросов по этой линии сотрудничества США и России остается открытым. К участию в проектировании также были приглашены коллеги из Азии, добавил Дмитриев.

В октябре 2025 года спецпредставитель президента прокомментировал идею строительства моста между Чукоткой и Аляской, выдвинутую еще в 1960-е годы. Дмитриева назвал возможным строительство подводного «тоннеля Путина — Трампа». Стоимость работ с использованием технологий компании американского предпринимателя Илона Маска The Boring Company глава РФПИ оценил в $8 млрд.

На схеме, которую опубликовал Дмитриев, было обозначено, что тоннель может пройти под островами Диомида, один из которых принадлежит России, а другой — США, в центре Берингова пролива. Президент США Дональд Трамп назвал идею проекта интересной и пообещал подумать над ее реализацией.