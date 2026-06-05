Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ключевые заявления главы государства — в материале RTVI.

Нестабильность в мире

По словам главы государства, европейские элиты «провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны».

«Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию», — сказал Путин.

Он уточнил, что «происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития», прежде всего меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального Юга.

«Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиций Европы в мировой экономике, а кроме того подрывает региональную глобальную безопасность», — сказал президент.

Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как «колоссальные возможности», указал Путин. «И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро», — добавил он, отметив, что РФ всегда открыта для тех, кто заинтересован в совместной работе и готов к равноправному сотрудничеству.

По словам Путина, давление на Россию сохраняется, но пространство «для маневра» стало шире: появились новые партнеры, а также финансовые и технологические решения.

Мировая торговля перестает быть западноцентричной

Мировая торговая система перестает быть западноцентричной, об этом свидетельствует рост доли всего экспорта, приходящегося на страны БРИКС, заявил Путин.

«За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта, а этот показатель продолжает расти неуклонно», — сказал президент.

Он отметил, что товарооборот между государствами — участницами БРИКС составляет более $1 трлн в год. В то же время вклад стран «Большой семерки» (G7) в мировой ВВП оценивается в 18%, тогда как на БРИКС приходится 49%.

Говоря о росте вклада государств БРИКС в мировую экономику, Путин отметил, что особую роль в этом процессе играют «страны-коннекторы»: «Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса».

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики», — сказал российский лидер.

Последствия «воровства» активов

Санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на доллар и евро, подчеркнул Путин. Он предупредил, что с такими действиями могут столкнуться и другие государства.

«Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также в западной финансовой, платежной инфраструктуре», — сказал президент, отметив, что подобная практика чревата для западных валют новым всплеском инфляции.

Путин также заявил, что поводы для изъятия активов других стран на Западе могут быть любые:

«Как в нашем случае — конфликт на Украине, в каком-то другом случае — конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке. Даже отношение к ЛГБТ*-сообществу».

Сформированная на протяжении десятилетий модель глобального развития, которая преподносилась Западом как универсальная и нейтральная, на самом деле представляла из себя специально созданную систему для «выкачивания ресурсов» и формирования зависимости, резюмировал Путин. В этой связи он подчеркнул, что мир нуждается в современной, гибкой финансовой архитектуре, «без рисков запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития».

Гонка за суверенитет

Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты в мире, констатировал Путин. Он пояснил, что само понятие «суверенитет» означает «быть сильнее и умнее» и требует эффективности.

«В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет», — добавил президент, отметив, что РФ лидирует в атомной энергетике, а также является одним из глобальных лидеров по показателям роста электронной коммерции.

Он пояснил, что суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий и передовые решения, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим и помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом.

Россия, в частности, намерена укреплять свою ИТ-инфраструктуру и сотрудничать в этом только с теми странами, которые уважают взаимные обязательства, указал Путин. РФ также должна сама производить критически важную продукцию, но не закрываться и наращивать связи с зарубежными партнерами, выразил мнение глава государства.

Кроме того, у России есть «очень хорошие» перспективы в области искусственного интеллекта (ИИ), заявил Путин. Он назвал ИИ в числе трех технологий, способных изменить жизнь людей, наряду с автономными решениями и платформенными системами.

*Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено