В зоне военной операции на Украине погибли 62 гражданина Ганы, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сэмюэл Окудзето Аблаква на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве 17 августа.

«62 ганца погибли, 15 сейчас числятся без вести пропавшими», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Аблаквы, он договорился с главой МИД РФ о совместной работе, «чтобы прекратить нелегальное рекрутирование» граждан Ганы на СВО, передает «Интерфакс».

В свою очередь, Лавров заявил, что просьбы ганской стороны касательно ее граждан, участвующих в военной операции, будут рассмотрены. Он отметил, что в Минобороны РФ есть специальная структура, которая выясняет информацию о таких случаях.

«Информация об условиях таких контрактов — она в открытом доступе на различных ресурсах находится, и давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения», — сказал Лавров.

По его словам, некоторые ганцы подписали контракт «из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом», а некоторые — «по материальным финансовым соображениям». «В этом тоже нет ничего необычного», — добавил глава МИД.

Перед началом переговоров Аблаква заявил, что отношения РФ и Ганы «набирают оборот», между сторонами идут активные политические консультации, а взаимный товарооборот растет. Он назвал Россию надежным другом Африки, «в особенности в том, что касается исторических ошибок, которые были совершены против Африки, а также в том, что касается, последствий трансатлантической работорговли, дискриминации, сегрегации». Среди прочего глава МИД республики поблагодарил Москву за поддержку инициатив по возвращению африканского культурного наследия на континент.

По итогам переговоров Лавров и Аблаква подписали соглашение о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов.