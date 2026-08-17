Китайский человекоподобный робот компании Unitree Robotics побил сразу два спортивных рекорда. Он прыгнул с места на высоту 2 метра и в беге развил рекордную скорость, побив достижение Усэйна Болта на стометровке, говорится в сообщении компании.

Андроид под названием Superman был разработан всего за три месяца. За этот срок он смог достичь значительных успехов в демонстрации двигательных способностей. Так, в ходе испытаний робот смог совершить прыжок с места на высоту два метра и развил скорость бега в 12,66 метра в секунду.

«Побит рекорд в прыжке с места и скорости бега среди всех людей на земле, — говорится в сообщении компании. — Эта новая машина разрабатывается всего три месяца, и в ближайшие месяцы есть значительная возможность для ее улучшения».

Атлет Усэйн Болт установил рекорд скорости в забеге на 100 метров в 2009 году, развив скорость 10,44 метров в секунду.

Ранее RTVI рассказывал, что инженеры из Robotics and AI Institute в Массачусетсе представили систему ZEST, которая позволяет человекоподобным и четвероногим роботам осваивать сложные движения по данным захвата движений, видео и анимации. Используя новую систему обучения нейронных сетей, инженеры научили их выполнять непрерывные сальто назад и ходить колесом.